Rio de Janeiro lidera o ranking da abertura de vagas de empregos formais - Reprodução/Anasps

Publicado 16/02/2023 16:30

O Estado do Rio gerou, em termos percentuais, mais postos de trabalho com carteira assinada em 2022 que o restante do Brasil. Enquanto no país o percentual de empregos gerados no ano foi de 5,01%, o Rio teve um crescimento de 6,03% no número de empregos formais. As informações são do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), analisadas pelo Observatório do Trabalho, da secretaria estadual de Trabalho e Renda.

"Esses dados comprovam que o mercado de trabalho está em expansão com o reaquecimento da economia fluminense, resultado da gestão responsável, eficiente e empenhada em garantir uma melhor qualidade de vida aos fluminenses. Todos os setores da atividade econômica têm apresentado resultados positivos no estado, o que se traduz em novas oportunidades de trabalho", avalia o governador Cláudio Castro.

Em 2021, o estoque de empregos formais no Rio de Janeiro era de 3.233.970, número que passou para 3.428.839 em 2022 – uma alta de 6,03%. Em igual período, no Brasil, o estoque de empregos com carteira assinada chegou 40.678.355 e, no ano seguinte, bateu 42.716.337, aumento de 5,01%.

A variação percentual do Estado também foi a maior da Região Sudeste, com valor superior aos registrados por Espírito Santo (5,79%), São Paulo (4,44%) e Minas Gerais (4,13%). Há décadas esse movimento de recuperação não ocorria. A retomada de obras públicas, segundo o levantamento, teria impulsionado o setor de serviços, o que impactou positivamente no resultado de 2022.