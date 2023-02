A Odata busca profissionais para contratação - Marcello Casal JrAgência Brasil

Publicado 17/02/2023 14:17

A Odarta segue expandindo as suas operações internacionalmente e no Brasil. A provedora de serviços de data center está com vagas de emprego abertas para vários setores. Há oportunidades para o Rio de Janeiro para as funções de analista de Operação & Manutenção Elétrica, analista de Operação & Manutenção Mecânica, técnico de Infraestrutura e Telecom, analista de Infraestrutura de TI e analista administrativo financeiro

“Nosso projeto de expansão inclui um processo de captação de novos talentos. Com novos sites sendo desenvolvidos no país, mais postos de trabalho estão sendo criados constantemente, visando promover um crescimento sustentável e inovador para os clientes”, afirma Carolina Maestri, Diretora de EHS/ESG da ODATA.

O processo seletivo se inicia de forma on-line e os candidatos podem se inscrever enviando os currículos para o e-mail recrutamento@odatacolocation.com.