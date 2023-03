Pela primeira vez de forma digital, também será possível negociar contas de luz da empresa de energia Enel - Divulgação

Publicado 28/02/2023 12:44

Rio - Começou na última segunda-feira (27) o Feirão Serasa Limpa Nome, onde os cariocas inadimplentes podem renegociar as suas dívidas com descontos que chegam até 99%. Na ação que será realizada até o dia 31 de março, o consumidor pode fazer todo o atendimento de forma on-line nos canais digitais da Serasa ou presencialmente nas agências dos Correios. Pela primeira vez de forma digital, também será possível negociar contas de luz da empresa de energia Enel.

Participam da iniciativa 425 empresas de inúmeros segmentos, como bancos, securitizadoras (empresas que compram dívidas), financeiras, empresas de telefonia, varejo, universidades e outros que estão disponibilizando um total de 365 milhões de ofertas de negociações, sendo que 113 milhões delas poderão ser quitadas por até R$ 100.

Essa edição traz uma novidade como a possibilidade de pagar dívidas com o Pix e ter o nome limpo na hora. "Esse se mostrou um grande atrativo para os consumidores que antes tinham de aguardar até cinco dias úteis para limparem o nome após o pagamento", afirma a Gerente do Serasa Limpa Nome, Aline Maciel.

O Feirão de novembro de 2022 disponibilizou um total de R$ 20 bilhões de descontos aos brasileiros, o maior volume já alcançado pelo evento, o que traz um sentimento de otimismo para essa rodada de negociações.



"No final do ano passado, ajudamos 7 milhões de pessoas a limparem o nome e começar o ano com acesso ao crédito, contendo a inadimplência. Nossa meta agora é ainda maior e, como a inadimplência retomou em viés de alta, decidimos oferecer mais uma oportunidade para quem não conseguiu negociar em novembro e dezembro", explica Aline.

Inadimplência

Ainda que dezembro tenha apresentado queda, a inadimplência no Brasil se mantém em patamar elevado, alcançando mais o recorde de 70,09 milhões de brasileiros. São pelo menos mais de 250 milhões de dívidas ativas registradas em janeiro, segundo o Mapa da Inadimplência e Negociação de Dívidas da Serasa.

O valor médio da dívida do brasileiro inadimplente é de R$ 4.612,28, um aumento de 2,6% comparado a dezembro de 2022, e o volume total da cifra devedora chega a R$ 323 bilhões, mais de 3% de crescimento em relação ao mês anterior.



Os segmentos que mais concentram dívidas continuam os mesmos: bancos e cartões (29,6%), seguido de empresas de utilities/contas básicas de água, luz e energia (21,5%) e, em terceiro, as empresas varejistas (11,3%).



Só no estado do Rio, a Serasa registrou mais de 7 milhões de pessoas inadimplentes, totalizando mais de 24 milhões de dívidas em aberto e o valor médio da dívida na região é de R$ 4.677,10 por pessoa.



Assim como a média nacional, o segmento de Bancos e Cartões (31,36%) é a maior causa de inadimplência no Estado fluminense. Na sequência vem as Utilities/Contas Básicas, (água, luz e gás) com 27,42% e a Telecom com 6,86%.

Como negociar as dívias

Os consumidores que buscam renegociar suas dívidas no Feirão Serasa Limpa Nome podem acessar os canais e atendimento como Ligação gratuita 0800 591 1222 ou pelo WhatsApp 11 99575–2096.

Também é possível realizar a consulta e a negociação das dívidas presencialmente nas mais de 11 mil agências dos Correios distribuídas pelo país que oferecem as mesmas condições, porém, é preciso pagar uma taxa de R$ 3,60.

Passo a passo para negociação on-line



1º passo



Faça o download do app da Serasa no celular (disponível para Android e iOS), digite o seu CPF e preenchendo um breve cadastro. Ao acessar a plataforma, todas as informações financeiras do consumidor já aparecerão na tela.

2º passo

Após selecione a opção "Ver ofertas", é possível verificar as condições oferecidas para pagamento com o desconto do Serasa Limpa Nome já aplicado. Basta clicar em uma das dívidas disponíveis e serão apresentadas as opções para renegociar cada débito.



3º passo



Escolha a opção que desejar e a forma de pagamento de sua preferência. Caso opte pela opção do Pix, selecione o dia para vencimento e a quantidade de parcelas desejada. Depois, confirme as informações, revisando todas as condições apresentadas, e clique em "Fechar acordo".

4º passo



Ao fechar seu acordo, você deve realizar o pagamento de acordo com as condições definidas na etapa anterior. Para pagar com o Pix, clique em "Copiar chave Pix" e cole no aplicativo da instituição bancária

para prosseguir e finalizar o pagamento.



