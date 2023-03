Sebrae Rio oferece cursos e palestras gratuitas para empreendedores - Divulgação

Publicado 28/02/2023 16:44 | Atualizado 28/02/2023 16:46

Rio - Quem deseja empreender, ou já empreende, pode contar com 22 cursos gratuitos ofertados pelo Sebrae Rio até o final de março. Para ter acesso aos cursos basta acessar o site e realizar as inscrições . Alguns cursos são presenciais e outros virtuais, é preciso ficar atento ao fazer a inscrição.

"Para quem deseja empreender e não sabe por onde começar esse pode ser o primeiro ‘bom negócio’. A palestra sobre Como se tornar um MEI, aborda tema para quem quer se preparar para iniciar um negócio. As palestras com essa temática acontecem de forma presencial e estão agendadas para a cidade do Rio de Janeiro e Queimados", comenta a coordenadora de Relacionamento Digital do Sebrae Rio, Tainá Alves.



Ainda na temática do MEI, o empreendedor carioca pode participar da palestra Descomplica MEI, que tem duração de três horas e aborda temas como: DAS – Documento de Arrecadação do Simples; DASN – Declaração Anual de Faturamento; Baixa de CNPJ, entre outros.



Já o Instagram para Negócios é para quem deseja saber mais sobre a rede social e quer investir na marca e nas vendas on-line. As palestras com esse tema vão acontecer de forma presencial na cidade do Rio e em Niterói.



Por WhatsApp também é possível se atualizar: com carga horária de 9h, o Sebrae Rio oferece o curso de Marketing Digital.