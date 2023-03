Edital contempla, entre outros, projetos de música - Divulgação

Publicado 28/02/2023 11:47

O Sesc RJ lança nesta quarta-feira, 1º, às 10h, mais uma edição do Edital de Cultura Sesc RJ Pulsar, instrumento pelo qual a instituição selecionará atrações artísticas para sua programação em 2024. A cerimônia acontece no auditório da sede do Sistema Fecomércio RJ, na Rua Marquês de Abrantes 99, Flamengo, na Zona Sul Carioca.

Serão R$ 30 milhões distribuídos entre atrações de diversas linguagens, como teatro, dança, circo, exposição, audiovisual, literatura, música e intervenções artísticas volantes. Isso inclui a programação regular das unidades e os projetos estratégicos O Corpo Negro, Baixada em Foco, Nova Música Convida e Palavra Líquida.

Uma das novidades deste ano é a subcategoria “Produção Audiovisual”, que destinará recursos para realizadores transformarem seus roteiros em produções. Outra é a possibilidade de submissão de projetos a serem apresentados em espaços públicos e escolares — e não apenas nas unidades do Sesc RJ —, com o objetivo de democratizar e capilarizar ainda mais a programação cultural da instituição. O processo seletivo também foi aprimorado de modo a simplificar e ampliar o alcance da iniciativa.

As inscrições de projetos se iniciam no dia 9 de março, se estendendo até 6 de abril, por meio de ferramenta on-line disponibilizada no site do Sesc RJ. Cada proponente poderá inscrever até três projetos, podendo ser selecionado apenas um por categoria. A seleção é aberta a projetos de todo o país, que podem ser submetidos por empresas legalmente constituídas como de atividade artística e microempreendedores individuais (MEI).

Criado em 2021, o Edital de Cultura Sesc RJ Pulsar nasceu com o objetivo de reativar o setor após o impacto da Covid-19. De lá para cá, a iniciativa vem se consolidando como uma das mais importantes ferramentas de incentivo à cultura do estado. Na última edição, o edital recebeu inscrições de 3.330 projetos de sete estados: Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Rio Grande do Sul, Pernambuco e Paraná. A expectativa para 2024 é ampliar o número e a procedência das produções, assim como aumentar a programação artística para a população fluminense.

"O edital foi criado em um momento bastante desafiador, quase em caráter emergencial, quando a pandemia atingiu severamente o setor cultural. Hoje, o edital está consolidado na nossa política de incentivo à cultura e, a cada ano, é aprimorado para atender tanto aos anseios do setor como às exigências do público espectador. A excelência técnica, a pluralidade e a relevância temática dos projetos selecionados são indicativos de que estamos no caminho certo — percepção essa que é referendada publicamente pela crítica especializada e pelo público que lota nossos equipamentos culturais espalhados pelo estado", observa o presidente do Sesc RJ e Fecomércio RJ, Antonio Florencio de Queiroz Junior.