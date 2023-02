Rio fecha fevereiro com 5.180 ofertas de empregos e estágios - Reprodução internet

Publicado 27/02/2023 18:32 | Atualizado 28/02/2023 14:08

Rio - O mercado de trabalho do Rio de Janeiro fecha o mês de fevereiro com 5.180 oportunidades de trabalho e estágio para profissionais e estudantes de diferentes áreas e níveis de escolaridade. As oportunidades abrangem pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho e aquelas com alguma deficiência (PCDs). Há também diversas oportunidades para os setores de serviços administrativos, vendas, comércio, serviços gerais e construção civil. Do total das vagas oferecidas, 1.503 são de estágio e Jovem Aprendiz. Confira:

SMTE

A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE), oferece 645 vagas de emprego disponíveis no Município e região metropolitana, para todos os níveis de escolaridade. Do total, 260 vagas são destinadas aos trabalhadores com deficiência. A faixa salarial é de R$ 800 a R$ 4 mil.



O destaque da lista são as oportunidades destinadas aos trabalhadores com deficiência. São 50 vagas para operador de telemarketing, 50 vagas para atendente de lanchonete e 25 para ajudante de logística.

formulário online Os interessados devem preencher oe enviar o currículo para o e-mail trabalho.smte@gmail.com . Para as oportunidades destinadas aos trabalhadores com deficiência, é preciso enviar o currículo para o e-mail: vagaspcd.smte@gmail.com

Luandre



A Luandre, empresa de soluções de RH, oferece 300 vagas, com salários entre R$ 1 mil a R$ 5.500 para diversos cargos, como: Assistente de Coleta, Auxiliar de serviços gerais, Auxiliar de Farmácia, Consultor de Vendas, Vendedor, Auxiliar de Conferente, Auxiliar Administrativo, Promotor de vendas externas Jr, Demonstrador, Técnico de Instalações/Instalador, Técnico Rede I, Operador Jr. Atendimento ao Cliente, Técnico de Gesso, Analista de Laboratório, Analista Datacenter I e II, Executivo de Negócios Jr. e Analista de Processos Sênior.

Os candidatos interessados devem se cadastrar no site https://candidato.luandre.com.br/

Mudes





A Fundação Mudes oferece, nesta semana, 234 vagas de estágio, nos Níveis Superior, Médio e Técnico. O valor da bolsa-auxílio pode chegar a R$ 2 mil. Para se candidatar, basta acessar o site https://www.mudes.org.br

As carreiras do ensino superior com o maior número de vagas são: Administração (94), Engenharia (59) e Comunicação Social (59). Ainda há vagas para cursos como Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Ciências Contábeis, Direito, Letras, Gastronomia, Informática, Medicina, Pedagogia, Veterinária, Sistemas de Informação e muito mais. Já as oportunidades destinadas ao programa Jovem Aprendiz somam 20 vagas.



Há chances para estágio no Ensino Médio, são 40 no total e também 14 vagas para pessoas com deficiência (PcD). Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 58 vagas. Sendo técnico em Administração (13) e Eletrotécnica (8). Há vagas também para técnico em Turismo, técnico em Segurança do Trabalho, técnico em Higiene Dental entre outras.

Ciee



O Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) oferta 926 oportunidades de estágio, sendo que 532 para Ensino Superior. Em Barra Mansa , há duas vagas para administração e uma para jurídico.



Em Duque de Caxias , há uma vaga para esportes, uma para serviço social e duas para jurídico.

Já em Macaé , são seis oportunidades para administração, três para educação, duas para informática, uma para engenharia de produção, duas para psicologia, uma para produção mecânica, uma para arquitetura e urbanismo e uma para letras, duas para ciências contábeis, uma para farmácia, uma para química e uma para turismo e lazer.

Em Niterói , são oito vagas para administração, quatro para ciências contábeis, 12 para educação, uma para informática, seis para construção civil, duas para geomática, uma para arquitetura e urbanismo, uma para produção mecânica e uma para arquivologia.

Em Nova Iguaçu , há cinco ofertas para administração. Já em Petrópolis , há uma vaga para administração e uma para ciências contábeis.

No Rio de Janeiro , há 159 vagas para administração, 12 para ciências econômicas, 27 para comunicação social, 12 para construção civil, 21 para ciências contábeis, nove para design, 36 para educação, quatro para elétrica-eletrônica, cinco para gastronomia, 29 para informática, 55 para jurídico, 14 para marketing, duas para produção mecânica, três para psicologia, duas para química, 31 para engenharia de produção, três para arquitetura e urbanismo, uma para arquivologia, uma para artes, uma para segurança, duas para saúde, 15 para comércio exterior, duas para serviço social, duas para embelezamento/estética, uma para turismo e lazer e uma para licenciatura.

Em Teresópolis , há duas oportunidades para administração, uma para informática, quatro para jurídico, uma para licenciatura, uma para psicologia e uma para engenharia de produção.

Para quem busca oportunidades de Jovem Aprendiz e de estágio de nível técnico, o Ciee concentra 394 vagas. Em Barra Mansa , são 13 para Aprendiz.



Em Campos , há seis ofertas para Ensino Médio. Em Duque de Caxias , existem seis oportunidade para Aprendiz, uma para Ensino Médio.

Em Macaé , são 33 vagas de Aprendiz, 15 para Ensino Médio, duas para técnico em administração, duas para técnico em mecânica, duas para técnico em informática, três técnico em elétrica-eletrônica e três para técnico em indústria. Já em Niterói , há nove vagas para Aprendiz, cinco para Ensino Médio e uma para técnico em administração.

Em Nova Iguaçu , são 17 ofertas para Aprendiz. Já em Petrópolis , há uma vaga para técnico em administração.

No Rio de Janeiro , há 150 vagas para Aprendiz, 80 para Ensino Médio, três para técnico em mecânica, quatro para técnico em construção civil, nove para técnico em elétrica-eletrônica, quatro para técnico em indústria, seis para técnico em informática, duas para técnico em saúde, uma para técnico em química, oito para técnico em artes e cinco para técnico administração.

Já em Teresópolis , são duas vagas para Aprendiz e uma para Ensino Médio.

ISBET



O Instituto Brasileiro Pró-educação, Trabalho e Desenvolvimento (ISBET) oferta 341 vagas. São oportunidades para Jovem Aprendiz e Estágio. Há vagas para Ensino Médio, Administração, Contabilidade, Pedagogia, Relações Públicas, Atendimento ao Cliente, entre outras.

Todos os interessados devem realizar o cadastro no site http://www.isbet.org.br , e, posteriormente, agendar uma orientação profissional.

Gerando Vidas



A Comunidade Católica Gerando Vidas, oferece 903 vagas efetivas para diversas profissões com início de trabalho imediato.



Há oportunidades para Auxiliar de Serviços Gerais, Auxiliar de Reciclagem, Operador de Depósito, Auxiliar de Loja (Páscoa) e Atendente de Balcão.

https://www.youtube.com/@comunidadegerandovidas Os interessados devem entrar no site

Setrab

A Secretaria de Estado de Trabalho e Renda (Setrab) oferta 3.188 vagas de emprego para a população fluminense. As oportunidades foram captadas em todo o Estado do Rio pelo Sine – Sistema Nacional de Emprego – e pelo aplicativo Mais Trabalho RJ. A grande maioria está concentrada nos setores de alimentação, bares e restaurantes, serviços administrativos, vendas, comércio, serviços gerais e construção civil.



O Mais Trabalho RJ está oferecendo 2.240 vagas em diferentes municípios do Rio de Janeiro: somente na capital são 1.320 oportunidades; em Volta Redonda, 157; Barra Mansa, 57 e Niterói, 43. Dentre essas vagas, existem 495 com trabalho itinerante e em home office. Pelo aplicativo, os salários variam de R$ 600 para estagiários, a R$ 5.500 (consultor imobiliário, no Rio de Janeiro). De acordo com o Mais Trabalho RJ, 71,9% do total de vagas ofertadas não pedem experiência e 64,2% não exigem escolaridade.

Já pelo Sine, são 948 oportunidades para as regiões Metropolitana, Norte, Médio Paraíba e Serrana do Estado do Rio. Na Metropolitana, há 780 chances, entre as quais 408 são destinadas, exclusivamente, a pessoas com deficiência (PcD). Para esse público, destacam-se 15 posições para assistente social, no bairro de Bangu, com salários de até R$ 6.500. Também há 40 vagas para auxiliar de limpeza, em Campo Grande e no Centro do Rio, com exigência de Ensino Fundamental completo. Na mesma região Metropolitana, existem ainda boas opções para ampla concorrência, tais como 46 para teleoperador ativo, no bairro da Penha, com Ensino Médio completo. Existem, ainda, 20 vagas para fiscal de prevenção de perdas.



Na Região Norte, foram captadas 11 oportunidades para as cidades de Campos dos Goytacazes, São João da Barra e Macaé, todas destinadas a pessoas com deficiência.



No Médio Paraíba, são disponibilizadas 53 vagas para diferentes funções, incluindo uma para químico, com exigência de Ensino Superior completo, com salário de até R$ 3.900 e uma para médico do trabalho, em Volta Redonda, sem salário informado. As 104 oportunidades na Região Serrana são todas para Teresópolis, com destaque de 10 para auxiliar de linha de produção, sem qualificação exigida, cinco para carregador de caminhão e outras cinco para pedreiro.

Para consultar o endereço das unidades Sine e os detalhes de todas as vagas oferecidas, basta acessar o Painel Interativo de Vagas da Setrab, disponível no site http://www.trabalho.rj.gov.br/

CCR Barcas





Há oportunidades para os cargos de Oficial I Mecânico, Ajudante I Apoio de Manutenção, Ajudante I Mecânico, Oficial I Mecânico Refrigeração, Marinheiro Auxiliar de Máquinas, Condutor de Máquinas, Mestre de Cabotagem, Contra Mestre, Moço de Máquinas, Moço de Convés, Marinheiro Auxiliar de Convés e Marinheiro de Máquinas.



Para mais informações sobre as oportunidades, acesse A CCR Barcas está com vagas para cargos que exigem Ensino Médio completo e, em alguns casos, curso técnico na área. Como benefícios, a empresa oferece assistências médica e odontológica, seguro de vida, vale-refeição ou alimentação, previdência privada, entre outros.Há oportunidades para os cargos de Oficial I Mecânico, Ajudante I Apoio de Manutenção, Ajudante I Mecânico, Oficial I Mecânico Refrigeração, Marinheiro Auxiliar de Máquinas, Condutor de Máquinas, Mestre de Cabotagem, Contra Mestre, Moço de Máquinas, Moço de Convés, Marinheiro Auxiliar de Convés e Marinheiro de Máquinas.Para mais informações sobre as oportunidades, acesse https://www.grupoccr.com.br/barcas/trabalhe-conosco

VLT Carioca



O VLT Carioca tem duas oportunidades em aberto. Para a vaga de estagiário na área de Operação é preciso ter estar cursando Administração, Engenharia de Produção ou outro curso com ênfase em transporte, além de conhecimento intermediário do Pacote Office. As inscrições serão encerradas na terça-feira, 28.