A feira de empregos oferece cem vagas para várias funçõesReprodução/Internet

Publicado 24/02/2023 14:35

A Associação Filantrópica Arte Salva Vidas irá realizar, na terça-feira, 28, um feirão de oportunidades que disponibilizará 100 vagas de emprego para o Rio e Grande Rio. Entre as vagas oferecidas estão de caixa, repositor, auxiliar e loja, entre outras.



Para participar da Feira de Emprego e Negócios (Feneg) da Arte Salva Vidas, basta pegar senha no local — Rua General Sampaio, 74 fundos, no Caju, Zona Portuária do Rio de Janeiro. A distribuição de senha ocorrerá até as 8h30.



As oportunidades de emprego são para as funções de atendente de loja, auxiliar de vendas, secretária de vendas, estoquista, auxiliar operacional de PTA e balconista de farmácia.