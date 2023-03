Mercado de carne suína se mantém em expansão - Internet/Reprodução

Publicado 28/02/2023 16:08

O Sindicato das Indústrias de Carnes do Paraná disse, em nota, que o caso de "mal da vaca louca" no Pará e a suspensão dos embarques de carne bovina do Brasil à China não devem desestabilizar o mercado de carne suína do país. A entidade apontou que a proteína segue com crescimento de preços e de volume de vendas no mercado doméstico e com forte demanda externa, "que deverá crescer ainda mais, com a perspectiva de compras adicionais do país asiático".

"Depois de conviver por um longo tempo com preços baixos e queda de consumo, o setor de suínos vive um momento de estabilidade nos preços dos seus principais insumos e se prepara para atender a um aumento nas compras dos chineses. No mercado interno, os preços médios da parcial de fevereiro estão superiores aos registrados em janeiro e também há crescimento das exportações e de seus preços", avaliou. O Sindicarne disse que "é hora de aproveitar bem este momento" para recuperar os prejuízos acumulados nos meses em que o setor amargou margens negativas.