Ministro da Fazenda critiou o legado deixado pelo ex-presidente Jair BolsonaroRovena Rosa/Agência Brasil

Publicado 01/03/2023 12:13 | Atualizado 01/03/2023 12:16

Brasília - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quarta-feira (1º) que a autonomia do Banco Central, aprovada durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), é incontornável no curto e médio prazo. "Não vejo ânimo do Congresso de rever (autonomia). Isso não impede o congresso amanhã de repensar, mas hoje não vejo ânimo", disse Haddad em entrevista ao "UOL".



Em crítica ao legado deixado pelo ex-chefe do Executivo, Haddad afirmou que existe uma sensação de alívio mundial pelo fim do mandato de Bolsonaro.



Ele citou que o Brasil voltou a ser um país interessante para os investidores e que existe uma janela de oportunidades para que o país alavanque no cenário internacional, especialmente com a guerra da Rússia e Ucrânia.