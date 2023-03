Há turmas para crianças, jovens e adultos - Internet/Reprodução

Publicado 01/03/2023 12:06

A Associação Filantrópica Arte Salva Vidas abriu inscrições para cursos gratuitos de inglês e espanhol para crianças, jovens e adultos gratuitamente em sua sede, na Rua General Sampaio 74, fundos, no Caju. As inscrições são feitas de forma presencial.

As aulas infantis acontecerão às segundas-feiras, das 9 às 10 horas e das 13 às 14 horas. As de espanhol para a terceira idade são às quartas-feiras, de 9h15 a 10h15. Os jovens podem estudar inglês todas as quartas-feiras, das 14h45 às 15h45. As turmas de língua espanhola são no mesmo dia, das 13h30 às 14h30.



A Arte Salva Vidas também promove cursos de agenciamento turístico às quartas-feiras, das 16 às 17 horas. O curso de agente comunitário de informações turísticas é realizado às segundas e terças, das 10h15 às 12h15.



Para mais informações, os interessados podem ligar para (21) 97719-8505 ou enviar mensagem pelo WhatsApp (21) 97719-8505.