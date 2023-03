Procon Carioca realiza mutirão online de renegociação de dívidas - Divulgação

Procon Carioca realiza mutirão online de renegociação de dívidasDivulgação

Publicado 01/03/2023 15:26 | Atualizado 01/03/2023 15:29

Rio - O Instituto Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, vinculado à Secretaria Municipal de Cidadania realiza durante este mês um mutirão online de renegociação de dívidas, com a participação de bancos e diversas instituições financeiras. A ação, uma iniciativa conjunta da Associação Brasileira de Procons (Proconsbrasil) e da Secretaria Nacional do Consumidor e Febraban, acontecerá exclusivamente pela internet, por meio da plataforma de solução de conflitos Consumidor.gov.



Para participar do mutirão online, basta o cidadão fazer o seu registro na plataforma. Após receber um login e senha, o consumidor pode relatar seu problema e, neste momento, informar que deseja participar do mutirão de renegociação de débitos.



No momento do preenchimento do registro, é importante que o consumidor informe corretamente seus telefones e e-mail para contato, pois esses dados facilitarão o atendimento por parte dos fornecedores participantes.



Os fornecedores participantes têm o prazo de 10 dias para apresentar uma proposta ou resposta para o consumidor. Terminado o prazo para essa resposta, o consumidor tem 20 dias para avaliar o retorno dado pelas instituições.

De acordo com Igor Costa, Diretor Executivo do Procon Carioca, a iniciativa é uma excelente oportunidade para o consumidor. "O mutirão online tem o objetivo de facilitar a renegociação de dívidas para que o cidadão coloque em dia sua vida financeira", afirma Igor.