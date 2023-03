Valor alcançado com exportações foi de R$ 107 bilhões e de importações, R$ 92,2 bilhões - Raphael Ribeiro/BCB

Publicado 01/03/2023 16:16

Brasília - A balança comercial brasileira registrou superávit comercial de US$ 2,837 bilhões, cerca de R$ 14,770 bilhões, em fevereiro. De acordo com dados divulgados nesta quarta-feira, 1º, pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), o valor foi alcançado com exportações de US$ 20,56 bilhões (R$ 107 bilhões) e importações de US$ 17,723 bilhões (R$ 92,2 bilhões).

No ano, o saldo comercial é positivo em US$ 5,446 bilhões, R$ 28,354 bilhões, aproximadamente. O resultado foi maior do que as expectativas do mercado, cuja mediana apontava um saldo positivo de US$ 2,20 bilhões (R$ 11,4 bilhões), de acordo com levantamento do Projeções Broadcast. O dado ficou fora do intervalo das estimativas, que iam de superávit de US$ 1,70 bilhão (R$ 8,850 bilhões) de US$ 3,50 bilhões (R$ 18,2 bilhões).

A média diária das exportações registrou em fevereiro queda de 7,7%, com retração de 5% em agropecuária, crescimento de 5,7% em Indústria da transformação e retração de 38,2% em produtos da indústria extrativa.

Já as importações caíram 0,9%, com alta de 3,5% em agropecuária, queda de 29,1% em indústria extrativa e alta de 2,1% em produtos da indústria da transformação, sempre na comparação pela média diária.