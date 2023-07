Segundo a Fenabrave, a expansão dos serviços de entrega ajudou a manter as vendas elevadas - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 04/07/2023 12:13

São Paulo - As vendas de motos tiveram crescimento de 16,1% no mês passado, na comparação com junho de 2022, chegando a 140,3 mil unidades. O balanço foi divulgado nesta quarta-feira, 3, pela Fenabrave, associação que representa as concessionárias. Frente a maio, a comercialização de motocicletas novas no país caiu 13,1%.

Assim, o mercado terminou o primeiro semestre com 779,7 mil motos vendidas, um crescimento de 22,5% frente aos seis primeiros meses do ano passado. O desempenho reflete a expansão dos serviços de entrega (delivery) e a busca dos consumidores por veículos não só mais baratos, como também mais econômicos no consumo de combustível. Tanto que as vendas de motos no ano superam as de carros de passeio, que somaram 733,4 mil unidades entre janeiro e junho.