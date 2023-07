A cidade do Rio de Janeiro liderou o ranking da criação de empregos no Estado - Reprodução/Internet

Publicado 04/07/2023 11:53

Dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged) na quinta-feira, 29,) indicam que o Estado do Rio de Janeiro registrou, em maio, a admissão de 127.026 novos trabalhadores formais e o desligamento de 114.608 empregados, um saldo positivo de 12.418 empregos em que a carteira de trabalho foi assinada pelos empregadores.

Os três municípios com maior saldo no mês foram a cidade do Rio de Janeiro (4.413), Campos dos Goytacazes (1.784) e Duque de Caxias (652).



Os cinco setores avaliados no Rio de Janeiro tiveram desempenho positivo em maio. São 83.915 vagas no setor de serviços, 19.559 na agropecuária, 15.412 no comércio, 27.958 na construção e 8.429 na indústria. Os números mostram que o estoque de pessoas com carteira assinada no estado chega a 3,4 milhões.

No mês de maio, o Brasil registrou um saldo de 155,2 mil empregos formais, resultado positivo encontrado nos cinco grandes grupamentos de atividades econômicas. O setor de Serviços se manteve como destaque, repetindo o desempenho de abril, mas com crescimento de 54% no mês.

O saldo positivo foi registrado em 23 estados. No acumulado do ano, os seguidos resultados positivos em 24 das 27 unidades da Federação possibilitaram a geração total de 865,3 mil postos de trabalho com carteira assinada desde janeiro. Com isso, o país chegou ao estoque de empregos formais de 43,3 milhões, um recorde na série histórica do Caged.