Feira oferece a possibilidade de a pessoa com deficiência ingressar no mercado de trabalho - Fernanda Dias/Agencia O Dia

Publicado 04/07/2023 18:23

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a taxa de participação de pessoas com deficiência (PCD) no mercado de trabalho é de apenas 28,3% no Brasil. Já o índice de de desocupação é maior entre trabalhadores com deficiência: 10,3% contra 9% das pessoas sem deficiência. Ainda segundo o IBGE, o Brasil tem cerca de 17,2 milhões de PCDs, o que corresponde a pouco mais de 8% da população. Em um esforço para ajudar a mudar essa realidade, será realizado no dia 14 o Circuito D, uma feira de empregos voltada para o segmento. O evento acontecerá vagas. no campus Tom Jobim da Estácio, na Avenida das Américas 4.200, de 9h às 17h. Ao todo, serão oferecidas 580 vagas.

A iniciativa promove a inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. A taxa de contratação em cada edição do Circuito D é 20% a 40%. Serão cerca de 15 empresas de vários segmentos produtivos nos setores industrial, comercial e de serviços. Os interessados devem apresentar Carteira de Trabalho (CTPS), documentos de identidade, CPF, Currículo atualizado e laudo.



O ‘Circuito Dia D’, é um evento organizado pelo Instituto Rede Incluir, organização sem fins lucrativos, com a Superintendência Regional do Trabalho, Ministério Público do Trabalho MPT 1ª Região e a Comissão Permanente de Acessibilidade Inclusão do Tribunal Regional do Trabalho – TRT 1ª Região, INSS, Instituto Nacional de Educação de Surdos (Ines) e demais instituições, como a Secretária Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD).