BYD produzirá no país modelos híbridos e elétricos BYD/Divulgação

Publicado 04/07/2023 14:51

A montadora chinesa BYD — Build Your Dreams confirmou nesta terça-feira, 4, o acordo iniciar a operação de três fábricas no complexo de Camaçari, a 50 quilômetros de Salvador, na Bahia. A previsão da empresa é investir R$ 3 bilhões no Brasil e gerar 5 mil empregos diretos. A empresa irá assumir as instalações da Ford, que deixou o país em 2021.

O complexo será composto por três células fabris. Uma dedicada à produção de chassis para ônibus e caminhões elétricos. A outra vai produzir automóveis híbridos e elétricos, com capacidade estimada em 150 mil unidades ao ano na primeira fase, podendo chegar a 300 mil unidades. A terceira, voltada ao processamento de lítio e ferro fosfato, atenderá ao mercado externo, utilizando-se da estrutura portuária existente no local.



“Este é um momento de extrema importância para a BYD nas Américas”, afirma Stella Li, CEO da BYD Américas. “As novas fábricas no Brasil vão permitir a introdução e aceleração da eletromobilidade no país, um movimento-chave para combater as mudanças climáticas e, de fato, melhorar a qualidade de vida das pessoas.”



Com previsão de funcionamento no segundo semestre de 2024, as três fábricas devem gerar mais de 5 mil empregos. “A contribuição social será significativa. Queremos contratar mão de obra local, a partir deste ano, para que já comecem a receber todo o treinamento e transferência de conhecimento necessários”, diz Tyler Li, presidente da BYD Brasil. “Na BYD, temos o forte compromisso de contribuir e gerar valor para os brasileiros”, ressalta.



A companhia pretende contribuir para o desenvolvimento regional, dando prioridade a fornecedores locais. Para a realização de obras civis, a BYD também vai priorizar a contratação de empresas estabelecidas na região.



O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), havia anunciado o acordo na semana passada. "Nós já reunimos com ministro dos Portos e Aeroportos (Márcio França) e já dialogamos a possibilidade de a BYD ser o gestor ou apresentar empresa parceira para que o porto não fique apenas com automóveis, mas outros produtos, inclusive equipamentos para indústria eólica, investimentos de estrada, o Estado fará investimento de infraestrutura", declarou o petista na ocasião.

Ao governo federal, a BYD solicitou condições de produção, a exemplo de revisão nas alíquotas do PIS, Cofins e IPI. "Foi demandada uma política de incentivos tanto à produção quanto ao consumo", disse. "Em relação à demanda da BYD ao governo federal, o presidente Lula acolheu e vai tratar com Ministério da Fazenda e da Indústria e Comércio."



A BYD chegou ao Brasil em 2015, quando inaugurou sua primeira fábrica de montagem de ônibus 100% elétricos em Campinas, no interior paulista. Em 2017, abriu uma segunda fábrica, também em Campinas, para a produção de módulos fotovoltaicos. Para abastecer a frota de ônibus elétricos, a empresa iniciou, em 2020, a operação de sua terceira fábrica no Brasil, no Polo Industrial de Manaus (PIM), dedicada à produção de baterias de fosfato de ferro-lítio (LiFePO4).