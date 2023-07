Feirão de renegociação de dívidas vai até o dia 31 - Marcello Casal/Agência Brasil

Publicado 04/07/2023 13:49

O Banco PAN anuncia mais uma edição do Feirão Renegocie PAN, no qual clientes contam com condições especiais e personalizadas para regularizar pendências financeiras. Os clientes podem negociar o saldo devedor em atraso do financiamento de veículos e empréstimo pessoal, com descontos que podem chegar a até 90%.

Todos os clientes PAN que tenham contratos em atraso, de até 360 dias são elegíveis para participar. É uma ótima oportunidade de refinanciar as dívidas e colocá-las em dia, sem precisar sair de casa. O feirão acontece até o dia 31.

Como aproveitar o Feirão