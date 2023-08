O presidente Lula, e a presidente da Caixa, Maria Rita Serrano - Antônio Cruz/Agência Brasil

Publicado 06/08/2023 12:09

A presidente da Caixa Econômica Federal, Maria Rita Serrano, disse ao 'Poder360', neste sábado, 5, que sua permanência no cargo depende do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



Integrantes de partidos do Centrão vêm pedindo a Lula a cadeira de Serrano em meio às tratativas para a entrada do bloco na base de apoio do governo.

Serrano já deu ao menos 6 declarações públicas de que não deve deixar a instituição. Em Belém (PA), onde participa do “Diálogos Amazônicos”, evento que antecede a Cúpula da Amazônia, disse: “To aqui (no governo). Quanto tempo depende do presidente Lula, mas eu estou trabalhando, e muito”.



O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, saiu em defesa da presidente da Caixa Econômica Federal, Maria Rita Serrano, no final de julho. Os cargos de ambos estão ameaçados por partidos do Centrão, segundo rumores.



Em entrevista à Veja, Dias disse que a relação entre ele e Rita é boa, e que, "do ponto de vista do ministério, eu só tenho que agradecer e elogiar o trabalho da Caixa".

Segundo a 'CNN', a sugestão de substituir Rita teria sido bem recebida pelo governo federal. O ex-ministro e ex-presidente do banco Gilberto Occhi seria um possível indicado para assumir o comando da Caixa, ocupando cota do PP.

Occhi é ligado ao senador Ciro Nogueira (PP-PI) e ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL). A 'CNN' também informa que outro nome cogitado pelo PP é o de Margarete Coelho, ex-vice-governadora do Piauí e diretora de Administração e Finanças do Sebrae.