Celso Sabino anunciou a abertura de novas linhas de crédito para os empresários do setor de turismoReprodução/CanalGOV

Publicado 06/08/2023 17:11

O Fundo Geral de Turismo (Fungetur), operado com verbas do Ministério do Turismo, conta com mais R 201 milhões para a concessão de crédito a empreendimentos turísticos privados de estados das cinco regiões do país. O anúncio aconteceu neste domingo, 6, em Belém, com a presença do ministro do Turismo, Celso Sabino, durante edição do projeto “MTur Itinerante”, que leva a todo país orientações sobre ações do Ministério do Turismo. Os recursos contemplam nove instituições financeiras credenciadas em todo país.



Também estão disponíveis recursos para a Agência de Fomento da Bahia (Desenbahia), a Agência de Empreendedorismo de Pernambuco (AGE), a Agência de Fomento do Rio Grande do Sul (Badesul), a Agência de Fomento do Piauí (Piauí Fomento), o Banco de Sergipe (Banese), o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG), o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) e a Cresol Sicoper.



Com o apoio do Fundo Geral de Turismo, as empresas do setor podem financiar, por exemplo, a realização de obras, obter capital de giro ou adquirir máquinas e equipamentos.



O ministro Celso Sabino ressaltou que o apoio do Fungetur favorece a preparação do trade turístico de Belém para a COP 30, marcada para 2025, que será realizada na capital paraense. “Quem tiver interesse em ampliar o seu restaurante, melhorar sua pousada, reformar o seu hotel, construir um novo estabelecimento, fazer uma cozinha nova, nós trouxemos hoje aqui o Fungetur. É uma forma de aproximar o Ministério do Turismo do trade local e, também, ajudar a prepara-los para a COP 30”, frisou.



Desde 5 de julho, uma portaria do Ministério do Turismo facilitou o acesso ao crédito, como a ampliação, para até R$ 15 milhões, do valor de operações para a compra de bens de capital e capital de giro, e do prazo de carência à aquisição de bens de capital, que passou de 12 para 30 meses.



Empreendimentos interessados em acessar o Fungetur, operados atualmente por um total de 24 instituições financeiras, devem estar inscritos no Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos.

Ainda em julho, o ministério repassou outros R 23,6 milhões à Central Cresol Brasil para a concessão de empréstimos do Fungetur, além de R$ 56,4 milhões à Agência de Fomento de Goiás (Goiás Fomento), ao Badesul e ao BRDE e de R$ 4,9 milhões ao Banco do Nordeste do Brasil (BNB).



De janeiro a junho deste ano, o Ministério do Turismo registra a contratação de R$ 200,2 milhões em financiamentos do Fundo no país, com um total de 380 operações.