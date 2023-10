Câmara pode votar taxação de fundos até o dia 18 - Lula Marques/ Agência Brasil

Publicado 10/10/2023 22:26

Brasília - Mesmo com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), fora do Brasil, líderes e vice-líderes da Casa decidiram votar na próxima semana, entre terça, 17, e quarta-feira, 18, o projeto de lei sobre a taxação de fundos de alta renda (exclusivos e offshore).

A proposta tramita em urgência constitucional e passa a trancar a pauta do plenário a partir do dia 13. De acordo com relatos, o novo cronograma foi ajustado com Lira e a sessão será presidida pelo vice-presidente da Câmara, deputado Marcos Pereira (Republicanos-SP).

A taxação dos fundos faz parte do pacote do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para aumentar a arrecadação e cumprir a promessa de zerar o rombo das contas públicas em 2024. Há consenso sobre o tema, mas o relatório final deve ter alguns ajustes técnicos.

Lira viajou para uma agenda de dez dias com líderes partidárias na Índia e na China.