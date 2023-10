Prefeitura do Rio paga Acordo de Resultados nesta sexta-feira - Divulgação/Prefeitura do Rio

Prefeitura do Rio paga Acordo de Resultados nesta sexta-feira

Publicado 26/10/2023 20:11 | Atualizado 26/10/2023 20:18

A Prefeitura do Rio paga nesta sexta-feira (27) o Acordo de Resultados de 2022. O programa de meritocracia é semelhante aos mais modernos métodos de gestão de empresas privadas, para gratificar servidores que atingem os objetivos traçados por cada órgão. A iniciativa foi implantada nas duas gestões anteriores do prefeito Eduardo Paes, mas ficou suspensa entre 2017 e 2020. O programa voltou a vigorar, no Rio, em 2021, voltado para as principais áreas arrecadadoras da cidade. Em 2022, foi estendido para todo o funcionalismo.

No Acordo de Resultados de 2022, as secretarias e órgãos recebem notas pelo desempenho no ano. A média geral da Prefeitura do Rio – em notas de 0 a 10 – foi de 7,7. Dos 41 órgãos e secretarias, 36 tiveram média acima de 7 e alcançaram os objetivos determinados no início de 2022. Das 216 metas, 130 (60%) foram alcançadas ou superadas e 86 (40%) não foram cumpridas. Os órgãos e secretarias receberam notas de 0 a 10. Somente aqueles que superaram a nota 7 serão bonificados. O percentual de gratificação varia de 20% a 100% da folha do 13º salário, dependendo da nota.

Entre os destaques de 2022, estão as secretarias de Esportes, Saúde e Transportes, que adquiriu cerca de 600 novos ônibus. A Saúde inaugurou oito centros de especialidades, aumentou em 57,87% a cobertura de atenção primária, com 1.307 equipes implantadas, e executou mais de 433 mil procedimentos adicionais, o que contribuiu para a redução do tempo de espera dos pacientes. E a Secretaria de Esportes reabriu todas as Vilas Olímpicas. O cumprimento desses objetivos só foi possível em função do reequilíbrio das finanças municipais.