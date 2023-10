Espaços da Juventude abrem 400 vagas em curso de Informática para Negócios - Divulgação

Espaços da Juventude abrem 400 vagas em curso de Informática para Negócios Divulgação

Publicado 26/10/2023 17:29

Rio - A Secretaria Especial da Juventude Carioca (JUVRio) está com inscrições abertas para 400 vagas no curso Informática para Negócios até o próximo dia 30 de outubro. Serão 100 oportunidades para cada unidade dos Espaços da Juventude: Estácio, Cidade de Deus, Vargem Pequena e Madureira. Os alunos irão aprender a como dominar as principais ferramentas necessárias para acessar o mercado de trabalho formal: sistema operacional, internet e programas de edição de textos, planilhas e apresentações. Os Espaços da Juventude são containers de 40 m² totalmente climatizados e equipados para oferecer um ensino de qualidade nos recursos mais exigidos pela Indústria 4.0, responsável por repensar os processos industriais a partir de robótica, computação e inteligência artificial.

As vagas serão divididas em 100 para cada unidade, com turmas nos horários da manhã, tarde e noite. Os alunos do Estácio, Cidade de Deus e Vargem Pequena estudarão às segundas-feiras, das 8h às 13h ou das 16h às 21h. Já quem for de Madureira terá aula às segundas, somente das 8h às 13h. Para se inscrever, basta acessar as redes sociais da JUVRio e preencher o formulário: www.instagram.com/juvrio. É preciso ter entre 15 e 29 anos.



Os Espaços da Juventude oferecem vagas, regularmente, também para outras oportunidades: Mídias Sociais, Impressão 3D, Operação de Drone, Robótica, Programação Móvel (IOT), Design de Games, Indústria do Som (DJ) e Indústria Avançada. Desde que a primeira unidade dos Espaços foi inaugurada, em 2022, a JUVRio já formou mais de 4 mil jovens para o mercado da inovação e tecnologia.