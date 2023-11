Ministro Fernando Haddad afirmou que reforma tributária dará maior previsibilidade ao contribuinte - Valter Campanato/Agência Brasil

Publicado 06/11/2023 11:13

"A reforma tributária em tramitação pelo Senado, na lente do ideal, seria nota 7 ou 7,5, mas o sistema atual seria nota 1 ou 2", afirmou nesta segunda-feira, 6, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. "À luz da situação atual", emendou, "a matéria nos levará para uma situação muito elevada".

Haddad elogiou, na sequência, o mecanismo de revisões de exceções a cada cinco anos proposto pelo parecer do relator no Senado, o senador Eduardo Braga (MDB-AM). "Não é uma reforma, é uma construção que está sendo feita para aproximar o País ainda mais da realidade do mundo desenvolvido."

A reforma, defendeu, dará ao contribuinte e ao setor público maior previsibilidade, o que deve contribuir para a melhorar a produtividade brasileira. "Hoje estamos em uma guerra. Como não há previsibilidade, cada um faz o que pode; um para arrecadar mais e o outro para pagar menos."

Haddad participou na manhã desta segunda-feira de evento do BTG Pactual, em São Paulo.