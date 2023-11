Fachada do Banco Central - Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Fachada do Banco Central Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Publicado 07/11/2023 10:27

A ata do último encontro do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, divulgada nesta terça-feira (7), trouxe que o cenário global incerto foi tema de debate entre os membros sobre a extensão do ciclo de ajustes na política monetária. "O Comitê percebe a necessidade de se manter uma política monetária ainda contracionista pelo horizonte relevante para que se consolide a convergência da inflação para a meta e a ancoragem das expectativas", informou o documento.

Conforme o Copom, a extensão do ciclo ao longo do tempo dependerá da evolução da dinâmica inflacionária, em especial dos componentes mais sensíveis à política monetária e à atividade econômica, das expectativas de inflação, em particular as de maior prazo, de suas projeções de inflação, do hiato do produto e do balanço de riscos. "O Comitê mantém seu firme compromisso com a convergência da inflação para a meta no horizonte relevante e reforça que a extensão do ciclo refletirá o mandato legal do Banco Central", reforçou.

No parágrafo 23, a ata explica que o comitê analisou vários cenários prospectivos, caracterizados por diferentes trajetórias nos ambientes doméstico e internacional. Nesse momento do encontro de outubro, segundo o documento, debateu-se então a estratégia e a extensão de ciclo apropriados em cada um desses cenários. "Optou-se por manter a comunicação recente, que já embute a condicionalidade apropriada em um ambiente incerto, especificando o curso de ação caso se confirme o cenário esperado", pontuou.

Com relação aos próximos passos, os membros do comitê informaram que concordaram de forma unânime com a expectativa de cortes de 0,50 ponto porcentual nas próximas reuniões e avaliaram que esse é o ritmo apropriado para manter a política monetária contracionista necessária para o processo desinflacionário. "Tal ritmo conjuga, de um lado, o firme compromisso com a reancoragem de expectativas e a dinâmica desinflacionária e, de outro, o ajuste no nível de aperto monetário em termos reais diante da dinâmica mais benigna da inflação antecipada nas projeções do cenário de referência."