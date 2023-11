Muitos clientes acordaram com o saldo bancário erradamente negativo - Reprodução

Publicado 27/11/2023 10:20 | Atualizado 27/11/2023 10:50

Diversos clientes do banco Bradesco foram às redes sociais na manhã desta segunda-feira (27) para questionar alterações em suas contas bancárias durante a madrugada.

Alguns dizem ter ficado com saldo negativo do dia para a noite. Outros dizem ter ficado com saldo zerado. Há também quem se surpreendeu com dinheiro aparecendo na conta.

''Dormi com dinheiro na conta, acordei com o conta assim, e sem histórico de saída no extrato'', disse um homem após postar um print com um saldo negativo de R$ 1.784,50 no X, antigo Twitter.

Dormi com dinheiro na conta, acordei com o conta assim, e sem histórico de saída no extrato. @Bradesco pic.twitter.com/kCLF7S1mrY — Gabriel Mencarelli (@GabrielMenca) November 27, 2023

''Esse App do Bradesco é uma piada! Geral acordou sem dinheiro na conta e negativado. Querem matar as pessoas do coração? Só pode'', questionou outro cliente no X.

Esse App do Bradesco é uma piada! Geral acordou sem dinheiro na conta e negativado. Querem matar as pessoas do coração? Só pode. — Thiago Sá (@thdacanetada) November 27, 2023

Outro cliente disse ter ido dormir com R$ 0,14 na conta e acordou com mais de R$ 2.600. ''Simplesmente eu tinha 0,14 centavos no Bradesco e acordei assim hoje''.

simplesmente eu tinha 0,14 centavos no Bradesco e acordei assim hoje pic.twitter.com/erj1LDv2o2 — (@luraesx) November 27, 2023

Procurado pela reportagem do DIA, o banco ''informou que o processamento noturno do banco não atualizou corretamente o saldo da conta corrente de um grupo reduzido de clientes''. A instituição disse ainda que ''a situação deve ser regularizada em breve''.

O banco também respondeu a alguns questionamentos de usuários do X, informando que estava trabalhando para resolver o ocorrido.