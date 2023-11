Número de turistas estrangeiros no Brasil cresceu 74% - Fabrice Coffroni / AFP

Publicado 28/11/2023 14:37

Em outubro, o Brasil recebeu quase 410 mil turistas internacionais. O número se equipara ao período pré-pandêmico, quando, em outubro de 2019, 413 mil estrangeiros entraram no país. Se comparado ao período de janeiro a outubro de 2022, a entrada de estrangeiros foi 74% maior em 2023, registrando 4,78 milhões de visitantes de outros países.

O ministro do Turismo, Celso Sabino, ressalta que as ações implantadas pelo governo federal para melhorar o ambiente interno do país estão atraindo mais estrangeiros. “Claramente temos melhoria no ambiente econômico, com alta na previsão do PIB e redução de juros; no social, com a garantia de direitos, como o Bolsa Família, e no compromisso com a sustentabilidade e meio ambiente. Isso tudo impacta na imagem do Brasil lá fora. Temos muito a oferecer, e o mundo está acordando para isso”, comemora Sabino.

Entre os principais visitantes estrangeiros que vieram ao Brasil em 2023 estão os argentinos, com 1,51 milhão. Os americanos vêm em seguida, com pouco mais de 483 mil visitantes, seguidos pelos chilenos e paraguaios, ambos com pouco mais de 311 mil turistas.

Desde o início de novembro, o Portal de Dados da Embratur dispõe de um novo painel com informações mais abrangentes sobre a entrada de turistas internacionais no país. São números coletados da plataforma ForwardKeys, voltados para visitantes que chegam ao Brasil por via aérea. A ferramenta proporciona levantamentos, com filtros por estado, que informam a antecedência da compra de passagens, a motivação das viagens, o tempo de permanência, o aeroporto que foi o portão de entrada e o número de conexões até o destino final.

A plataforma digital ainda reúne dados atualizados sobre a entrada de turistas estrangeiros, a movimentação financeira dos visitantes no Brasil e a malha aérea internacional em nosso país. O painel tem reconhecimento internacional e também fornece informações para instituições como a Organização Mundial do Turismo (OMT), o World Travel & Tourism Council e países como Alemanha, Inglaterra, Portugal, República Dominicana e Tailândia.

Com o painel, a Embratur passa a fornecer informações para que os governos estaduais planejem campanhas mais eficientes de atração de turistas, além de os dados alimentarem o fomento de políticas da própria Agência para promover o Brasil no exterior.