O Barra Shopping abriga a primeira loja física da Decolar no Rio de Janeiro - Divulgação

Publicado 28/11/2023 12:10

A empresa de viagens Decolar acaba de abrir oito lojas físicas no Brasil — uma delas no Rio de Janeiro —, reforçando a sua estratégia omnichannel. Os novos espaços contam com modernas ferramentas tecnológicas para oferecer uma experiência mais completa para os clientes. Desde a sua fundação, em 1999, essas são as primeiras lojas físicas com a marca.



Neste mês de novembro oito espaços foram inaugurados, sendo uma no Rio de Janeiro, no Barra Shopping (Zona Oeste carioca), cinco em São Paulo, e duas em Minas Gerais.



O Grupo Decolar já tem experiência em lojas físicas, presentes nas operações de Viajes Falabella (Chile, Peru e Colômbia) e BestDay (México). O Brasil é o principal mercado para a companhia, que tem como objetivo seguir crescendo com a operação, atuando em todos os canais (omnichannel), para estar presente onde quer que os clientes desejem comprar as suas viagens.



“Nossa proposta de valor vem da integração de produtos e serviços e pela resolução das diferentes necessidades para uma experiência única durante toda a viagem. As pessoas podem montar o pacote de viagem do seu jeito, com um desconto significativo, e tudo num só lugar", destaca o diretor-geral da companhia no Brasil, Alex Todres.



Para dezembro estão previstas mais três lojas, uma no interior de São Paulo e duas na capital paulista.