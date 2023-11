As atividades das Naves do Conhecimento serão realizadas no formato presencial - Patrick de Souza/SMCT

As atividades das Naves do Conhecimento serão realizadas no formato presencialPatrick de Souza/SMCT

Publicado 28/11/2023 11:46

As Naves do Conhecimento, está com inscrições abertas para 3.200 vagas em diversos cursos gratuitos nas áreas de tecnologia e empreendedorismo. Além dos cursos, oficinas e palestras estão disponíveis na programação oferecida para o mês de dezembro. As atividades serão realizadas no formato presencial e têm como objetivo capacitar jovens e adultos para o mercado de trabalho.



Entre os temas oferecidos pelas Naves estão: Produção Audiovisual, Fotografia, Informática Básica Sênior, Canva, Introdução à Impressão 3D, Oficina de Game Retrô, Vídeos Temáticos com CapCut, Desenhando com Inteligência Artificial, Excel, Montando seu Computador, Operador de Computador, Criação de Game, dentre outros.



Nave Satélite de Paciência também oferece cursos gratuitos



Inaugurada no início deste mês, a primeira Nave Satélite da cidade, localizada no Ciep Dr. Nelson Hungria, em Paciência, na Zona Oeste, também está com 120 vagas disponíveis para cursos gratuitos de tecnologia. Entre os conteúdos oferecidos na unidade estão: Informática para Crianças, Canva, Excel, Aprendendo a Mexer no Computador e WhatsApp para o seu Negócio.