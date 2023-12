A B3 decidiu excluir os papéis da Braskem da carteira que compõe o índice de sustentabilidade - B3/Divulgação

Publicado 05/12/2023 11:45

São Paulo - A B3 informou nesta terça-feira, 5, que as ações da Braskem deixarão de integrar a carteira de seu Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE B3) a partir de sexta-feira, 8, à medida que a Prefeitura de Maceió decretou situação de emergência envolvendo uma mina da petroquímica.

A decisão tomada pela B3 considerou os quatro pilares divulgados no Plano de Resposta a Eventos ESG, instaurado pela companhia na última sexta-feira, 1º: o impacto ESG da crise, gestão da crise pela companhia, impacto de imagem da crise na companhia; e resposta da companhia à crise.

"Dessa forma, sua participação será redistribuída proporcionalmente aos demais ativos integrantes da carteira, e será efetuado o ajuste no redutor deste índice", diz a B3.

A B3 diz ainda que "a decisão não deve ser tomada como pré-julgamento das responsabilidades da companhia, mas decorre da aplicação do disposto na metodologia do ISE B3, item 5.3, que estabelece a exclusão de ativos que 'durante a vigência da carteira se envolvam em incidentes que as tornem incompatíveis com os objetivos do ISE B3, conforme critérios estabelecidos na política de gestão de riscos do índice'".