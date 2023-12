Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores - Lula Marques/Agência Brasil

Mauro Vieira, ministro das Relações ExterioresLula Marques/Agência Brasil

Publicado 06/12/2023 13:53

Vieira defendeu que o Acordo de Associação com a União Europeia "possui uma dimensão estratégica inequívoca" para o Mercosul, reforçando a identidade do bloco sul-americano "como um ator econômico global".

"O Acordo será um ponto de inflexão não apenas na relação birregional como também na dinâmica econômica das duas regiões. Estamos lançando as bases de uma integração de cadeias produtivas nos dois lados, e nos dois sentidos. Há ganhos a serem obtidos pelas economias do Mercosul no mercado europeu, tanto para ampliar as exportações, como também para aquisição de tecnologias que deverão aprimorar a nossa competitividade", argumentou Vieira.

Segundo ele, os negociadores atentaram para a necessidade de adaptar as economias do Mercosul ao novo contexto introduzido pelo acordo com o bloco europeu.

"A abertura comercial promovida pelo Acordo Mercosul-União Europeia foi concebida e negociada para dar a nossos atores econômicos o tempo necessário para preparar-se. Especialmente na etapa negociadora mais recente, tivemos o cuidado de ampliar as salvaguardas para a implementação dos compromissos assumidos no Acordo", discursou o ministro brasileiro.