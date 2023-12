As inscrições para o programa de estágio da Hydro vão até o dia 15 - Internet/Reprodução

As inscrições para o programa de estágio da Hydro vão até o dia 15Internet/Reprodução

Publicado 06/12/2023 11:52

Estudantes de graduação que se identificam com o gênero feminino já podem se candidatar às vagas de estágio na unidade da Hydro no Rio de Janeiro (escritório corporativo). As inscrições para o programa Talento Infinito estão abertas e se estendem até o dia 15 de dezembro.



Para participar, é preciso estar cursando Ensino Superior a partir do terceiro semestre, ter disponibilidade de seis horas por dia e inglês intermediário. As selecionadas receberão bolsa compatível com o mercado, além de vale-alimentação, vale-transporte, plano de saúde e seguro de vida. A empresa também concede transporte para os estagiários. O estágio tem duração de um ano e pode ser renovado por mais um ano se a estagiária ainda estiver na graduação. Ao final, é entregue certificado de participação. A expectativa é que as selecionadas iniciem as atividades nas empresas em abril de 2024.