Laboratório farmacêutico está contratando executivos de vendasReprodução

Publicado 06/12/2023 16:24

A Legrand, empresa farmacêutica pertencente ao Grupo NC, está com 21 vagas abertas para o cargo de executivo de vendas. Os selecionadas atuarão em várias regiões do Estado. As oportunidades são destinadas a estudantes universitários que estejam cursando a partir do segundo ano de faculdade no período noturno e profissionais que já tenham experiência na área de vendas. Salário e benefícios são compatíveis com o mercado.