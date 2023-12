Colégio Pedro II, unidade do Centro - Arquivo/Agência O Dia

Colégio Pedro II, unidade do CentroArquivo/Agência O Dia

Publicado 06/12/2023 09:11

O Colégio Pedro II vai abrir, nesta quinta-feira (7), as inscrições para o sorteio de 203 vagas ociosas para do 2º ao 9º ano do ensino fundamental e 2ª série do ensino médio! A taxa de inscrição para o sorteio de vagas é de R$ 40.

Os pedidos de isenção da taxa de inscrição devem ser realizados, nos casos de hipossuficiência econômica, entre 7 e 13 de dezembro, conforme as regras do edital.

O responsável legal de candidato, que não dispuser de meios técnicos para fazer a inscrição, poderá realizá-la em qualquer uma das unidades do CPII com oferta de vagas, no horário das 8h30min às 10h30min, de 8 de dezembro a 26 de dezembro.

O sorteio de vagas será transmitido pelo canal do CPII no Youtube, nos dias 2 de fevereiro (ensino médio) e 3 de fevereiro (ensino fundamental).

Vagas para o Fundamental I

Vagas disponíveis para o Fundamental I Divulgação

Vagas para o Fundamental II

Vagas disponíveis para o Fundamental II Divulgação

Vagas para o Ensino Médio

Vagas disponíveis para o Ensino Médio Divulgação

Endereços

Endereço das escolas que oferecem novas vagas Divulgação

As inscrições para a seleção vão de 7 a 27 de dezembro e devem ser realizadas pela internet na página de concursos do CPII