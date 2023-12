Todos os aprovados no concurso do Serpro deverão ser chamados até março - Divulgação

Publicado 06/12/2023 17:46

O Serpro, empresa pública de TI do governo federal, dá início à convocação dos primeiros 200 classificados do concurso público realizado em 2023. A previsão é que esses convocados iniciem suas atividades em 15 de janeiro de 2024. A expectativa da empresa é que todos os aprovados dentro das 602 vagas de Analista com Especialização em Tecnologia, disponibilizadas pelo concurso, sejam convocados até março do próximo ano.

De acordo com Alexandre Amorim, presidente do Serpro, este momento representa um novo marco na trajetória da estatal. Ele ressaltou a importância de cada novo empregado na criação de soluções inovadoras que irão beneficiar não apenas o governo federal, mas toda a sociedade brasileira.

Convocação e contratação digital

O diretor de Pessoas da empresa, Marco Sobrosa, ressalta que o processo será todo digital, desde a convocação oficial dos aprovados por intermédio de e-mail e WhatsApp.

“A inovação está totalmente presente no processo de convocação dos novos empregados e empregadas. Desenvolvemos um sistema interno específico para essas contratações: o candidato aprovado vai receber o link desse sistema, que será acessado pela conta do Gov.br e, por essa plataforma interna, submeterá todos os documentos exigidos no ato convocatório. As comunicações das demais etapas do processo de admissão também serão feitas por e-mail e mensagem pelo WhatsApp”, detalha Sobrosa.

Remuneração e benefícios

A remuneração inicial é de R$ 9.465,28, correspondendo ao salário nominal de RS 8.230,68 mais gratificação de R$ 1.234,60, para uma jornada de 40 horas semanais. Além do salário, os empregados do Serpro têm direito a benefícios como plano de saúde, plano de previdência complementar, auxílio-alimentação, auxílio-creche, entre outros. As pessoas aprovadas e convocadas pela empresa poderão pleitear o trabalho remoto, inclusive no exterior, de acordo com as condições estabelecidas em normativos vigentes.

Resultado final