Fachada da sede da Enel em Niterói, na Região Metropolitana Divulgação

Publicado 06/12/2023 17:37

Consumidores com débitos pendentes na fatura de energia da Enel Distribuição Rio podem negociar suas dívidas com até 50% de desconto ou parcelar em até 12 vezes sem juros. A iniciativa faz parte da campanha Quita Fácil, válida até 31 de dezembro. As condições especiais podem ser contratadas no Site, App, lojas ou pela Central de Relacionamento da Enel (0800 28 00 120).



O objetivo da ação é oferecer condições de negociação flexíveis aos clientes não atendidos pelo Programa Desenrola, do Governo Federal, evitando que estes passem as festas de fim de ano com o fornecimento de energia suspenso e/ou com restrições de crédito. “Vamos flexibilizar a negociação dos débitos de nossos clientes oferecendo condições especiais para ajudar os consumidores a iniciar o novo ano sem débitos pendentes”, afirma Ana Teresa Raposo, diretora de Mercado da Enel Rio.