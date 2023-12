Rogério Ceron classifica alternativas à desoneração da folha como assunto "muito quente momento" - Reprodução/Ministério da Fazenda

Publicado 11/12/2023 15:17

São Paulo - O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, afirmou nesta segunda-feira, 11, que há a expectativa de serem anunciadas, até o fim da semana, medidas alternativas à desoneração da folha de pagamentos.

De acordo com o secretário, por ser um assunto "muito quente no momento", ele não pode se adiantar e dar mais detalhes sobre o tema. "Esta na evidência de ser anunciado, então não posso dar detalhes", disse Ceron, no período da tarde desta segunda, durante evento promovido pela XP.