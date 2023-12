Candidato selecionado tem até as 23h59 desta terça para se inscrever no curso de formação - Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Publicado 11/12/2023 14:23





O curso de formação, de caráter eliminatório e classificatório, será realizado em Brasília (DF), de 3 de janeiro até 2 de fevereiro. Com carga horária de 180 horas presenciais, em tempo integral, no turno diurno. O candidato matriculado receberá de auxílio financeiro 50% da remuneração do cargo, hoje em R$ 5.905,79.



O concurso teve mais de 1 milhão de inscritos e sua validade vai até maio de 2024.



Documentos para matrícula



Confira se o seu nome está na relação publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira.

- Documento de identidade e CPF;

- Título de eleitor com comprovante de votação na última eleição e(ou);

- Justificativa de não-votação, em ambos os turnos, se for o caso;

- Comprovante de quitação com as obrigações militares, para os candidatos do sexo masculino

declaração do curso de formação devidamente preenchida.



Funções do cargo



Os técnicos do seguro social são responsáveis por atender o público; assessorar os superiores hierárquicos em processos administrativos; realizar atividades inerentes ao reconhecimento de direitos previdenciários e outros sob a responsabilidade do INSS; realizar atividades relacionadas a instrução, tramitação e movimentação de processos e documentos.



Os novos servidores também vão realizar estudos, pesquisas e levantamentos de informações; e elaborar minutas de editais, contratos, convênios e atos administrativos e normativos, entre outras funções.