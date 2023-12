Mutirão do CIEE tem 5 mil vagas extras de estágio - Divulgação/Ciee

Publicado 09/12/2023 09:33

Rio - O Centro de Integração Empresa (Ciee) promove na segunda e terça-feira, 11 e 12, um mutirão de atendimento na estação Carioca/Centro do MetrôRio. Serão oferecidas cinco mil vagas extras de estágio para jovens estudantes de qualquer área de formação a partir do segundo período da faculdade.

O atendimento será realizado das 8h às 18h, no mezanino próximo ao acesso B (Avenida Chile) da estação, e faz parte do programa “CIEE em Movimento”, que tem como objetivo levar oportunidade e informação para jovens estudantes que desejam começar uma carreira.



Há oportunidades em todas os municípios do estado Rio. Os cursos de graduação que concentram o maior número de vagas de estágio são Administração, Contabilidade, Marketing, Direito, Tecnologia da Informação e Jornalismo.



Para jovem aprendiz, os setores com oportunidades são: administrativo, logístico, operador de telemarketing e auxiliar de produção. Podem participar jovens a partir dos 14 anos, que estejam estudando ou já tenham concluído o ensino médio.



As inscrições podem ser feitas no estande do CIEE montado na estação. O cadastro é gratuito. A bolsa-auxílio é a partir de R$ 1 mil, e o jovem ainda tem direito a vale-refeição, vale-transporte, plano de saúde e odontológico, além de seguro de vida.



Luiz Gustavo Coppola, CEO do CIEE/Rio, destaca que a época de fim de ano é o período em que mais há oportunidades disponíveis, devido ao fim do ciclo dos estudantes contratados. Muitos concluem a graduação. Diante dessas possibilidades, ele reforça a importância de os candidatos ficarem atentos.



“Muitos estagiários se formam agora, e as empresas começam a fazer as reposições. Então é o momento ideal para o jovem agarrar essa oportunidade. Têm muitas vagas esperando por esses estudantes."