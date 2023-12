Levantamento do Sebrae mostra importância dos pequenos negócios na geração de empregos - Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Levantamento do Sebrae mostra importância dos pequenos negócios na geração de empregosMarcello Casal Jr./Agência Brasil

Publicado 08/12/2023 12:25

Os pequenos negócios do setor de Serviços têm sido os maiores geradores de emprego em 2023. Segundo levantamento do Sebrae, feito a partir de dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério da Economia, no período de janeiro e outubro deste ano as micro e pequenas empresas desse setor geraram 648,6 mil novas vagas de trabalho, seguidas pelas empresas da Construção (231,8 mil) e Comércio (200,4 mil). Sozinhas, as pequenas empresas de Serviços criaram 36% do total de empregos do país no ano.

No acumulado do ano, as atividades de maior destaque têm sido “Construção de Edifícios” (74,2 mil empregos), “Transporte Rodoviário de Carga” (70,5 mil) e “Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas” (60,8 mil). Nessas atividades, as MPE foram as que mais contribuíram, gerando, respectivamente 75,9 mil, 52,2 mil e 60,5 mil novos postos de trabalho.

Considerando apenas o mês de outubro, as MPE de Serviços também foram destaque, com o saldo líquido de 58,4 mil vagas criadas, seguidas de Comércio (37,7 mil vagas) e Construção (14,2 mil). Enquanto isso, entre as Médias e Grandes Empresas, os destaques foram nos setores de Serviços (48,3 mil vagas), Comércio (11,9 mil) e Agropecuária (6,2 mil).

Para o presidente do Sebrae, Décio Lima, as empresas de Serviço têm impulsionado a geração de empregos e cumprem um papel estratégico na economia.

“O setor é fundamental para o nosso país. Por englobar um grande número de atividades onde, na maioria das vezes, não há necessidade de adquirir equipamentos caros e grandes estoques para começar a empreender, o setor de Serviços funciona como a principal porta de entrada de pessoas no mundo do empreendedorismo”, comenta Décio Lima, presidente do Sebrae.