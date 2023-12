Curso busca capacitar mão de obra feminina para a construção civil - Arquivo/Secom PMVR

Publicado 11/12/2023 12:09

Vem aí mais uma turma do Projeto Mão na Massa – Mulheres na Construção Civil, uma parceria do Instituto Protetor dos Pobres e Crianças Abrigo Maria Imaculada (IPPCAMI) com a Petrobras, que oferece cursos gratuitos para mulheres que queiram trabalhar em canteiros de obra. Desta vez, serão abertas 60 vagas e as inscrições acontecem apenas nesta segunda, 11, e terça-feira, 12.

As interessadas devem ter entre 18 e 45 anos e devem ser mulheres de baixa renda, chefes de família e desempregadas que morem na região de Maricá. Para se inscrever, basta levar o documento de identidade e CPF, à sede do GRES União de Maricá, às margens da RJ-106 (Rodovia Amaral Peixoto), na altura do km 29, Flamengo, em Maricá, no horário de 8h às 12h. Serão aceitas candidatas que tenham formação a partir do 5º ano do Ensino Fundamental.