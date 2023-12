Secretário Municipal de Juventude, Salvino Oliveira (esq.), posa com o presidente da Beija-Flor, Almir Reis (dir.) - Eduardo Hollanda / Beija-Flor

Secretário Municipal de Juventude, Salvino Oliveira (esq.), posa com o presidente da Beija-Flor, Almir Reis (dir.)Eduardo Hollanda / Beija-Flor

Publicado 11/12/2023 11:18

Rio - A diretoria da Beija-Flor firmou uma parceria com o objetivo de capacitar jovens de 15 a 29 anos para mercado do Carnaval. Promovido em parceria com a Secretaria Especial da Juventude (JuvRio), o projeto selecionou, após meses de visitas e conversas, três jovens moradoras da Cidade de Deus para estagiar em diferentes setores administrativos da agremiação.

Ao término do aprendizado, depois do desfile, elas vão produzir um mini documentário sobre a experiência. A meta é inspirar outros jovens a se envolverem no mundo carnavalesco.

"Quando trazemos essas jovens para conhecer tudo que está por trás da avenida, do Carnaval, a ideia é que elas absorvam, aprendam, transformem suas vidas e multipliquem os ensinamentos nas suas comunidades. Acredito que a experiência do Carnaval mudará suas perspectivas e, quem sabe, seus futuros”, destacou Salvino Oliveira, secretário Municipal de Juventude.

Geovana Rodrigues da Silva, de 17 anos, é umas das selecionadas. Ela, que sonha em ser jornalista, descobriu o projeto por meio do Espaço da Juventude na Cidade de Deus, Zona Oeste do Rio. "O Carnaval me chama a atenção pelas oportunidades que oferece. Agora que terminei o ensino médio, vejo no projeto uma forma de aprender ainda mais coisas."

"Acreditamos na força criativa e intelectual da juventude. Contamos com profissionais jovens em quase todas as nossas áreas, e as meninas vão contribuir ainda mais com essa energia tão vital para o Carnaval da Beija-Flor”, disse Almir Reis, presidente de Beija-Flor.

O projeto "Carnavalizar a Juventude" foi sacramentado em uma reunião no barracão da escola, na Cidade do Samba, na última sexta-feira (8).