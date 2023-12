Rio inicia semana com mais de 11.100 vagas de empregos e estágios - Divulgação/SMTE

Publicado 11/12/2023 17:50

Rio - O mercado de trabalho do Rio de Janeiro inicia a semana com 11.126 oportunidades de trabalho e estágio para profissionais e estudantes de diferentes áreas e níveis de escolaridade. As oportunidades abrangem pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho e aquelas com alguma deficiência (PCDs). Há também diversas oportunidades para os setores de serviços administrativos, vendas, comércio, serviços gerais e construção civil. Do total das vagas oferecidas, 6.491 são de estágio e Jovem Aprendiz.



Confira:

Mutirão 'Ciee em Movimento'

Centro de Integração Empresa (Ciee) promove um mutirão de atendimento na estação Carioca/Centro do MetrôRio, em parceria com a concessionária. Serão oferecidas 5 mil vagas extras de estágio para jovens estudantes de qualquer área de formação a partir do segundo período da faculdade.



O atendimento será realizado das 7h às 18h, no mezanino próximo ao acesso B (Avenida Chile) da estação, nos dias 11 e 12 de dezembro.

Há oportunidades em todas os municípios do estado Rio. Os cursos de graduação que concentram o maior número de vagas de estágio são Administração, Contabilidade, Marketing, Direito, Tecnologia da Informação e Jornalismo.



Para jovem aprendiz, os setores com oportunidades são: administrativo, logístico, operador de telemarketing e auxiliar de produção. Podem participar jovens a partir dos 14 anos, que estejam estudando ou já tenham concluído o ensino médio.



Setrab



A Secretaria de Estado de Trabalho e Renda (Setrab) oferece 2.710 oportunidades de empregos e estágios no Rio de Janeiro. São 1.298 vagas de emprego formal para trabalhadores com diferentes níveis de escolaridade. Para quem procura estágio ou uma chance como jovem aprendiz, há 1.412 oportunidades.

SMTE



A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE), oferece 1.042 vagas de emprego, com e sem experiência, diversos bairros nas zonas sul, central, norte e oeste, incluindo vagas de caráter temporário e estágios, dos quais 405 para trabalhadores em geral, e 637 são para pessoas com deficiência (PCD). As contratações são para os mais diversos setores, como administrador de marketing, empacotador, recepcionista, atendente de telemarketing e operador de supermercado, entre diversas outras oportunidades.

"Na esteira do aquecimento do turismo para o verão, apresentamos vagas abertas para os restaurantes da cidade. Essa semana, ocupações como cumim, pizzaiolo, saladeiro, sushiman e cozinheiro estão disponíveis para participação em processos seletivos. É uma ótima época para quem sonha em conquistar um emprego de carteira assinada", lembra o secretário municipal de Trabalho e Renda, Everton Gomes.



Esta semana, a SMTE também oferece vagas em processos seletivos para estágios em Logística, Pedagogia, Letras, Administração, Terapia Ocupacional, Design Gráfico, Desenho Industrial, Gastronomia, Turismo, Fisioterapia, Marketing, Publicidade e Propaganda, Relações Internacionais, Ciências Contábeis, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Informática e Direito para universitários de distintos períodos.

Interessados devem acessar o site https://bit.ly/Cadastro_de_Vagas_SMTE . As pessoas com deficiência (PCD) podem enviar também o currículo para vagaspcd.smte@gmail.com

Luandre



A Luandre, empresa de soluções de RH, oferece 378 vagas, com salários entre R$ 1.450 a R$ 9.250 para diversos cargos, como: Promotor Jr, Camareira, Auxiliar de Logística, Auxiliar de Cozinha, Auxiliar de logística I, Auxiliar de Contas Médicas, Consultor de Agência, Secretária de Vendas e Relacionamento Digital, Técnico de Rede I, Consultor de atendimento, Técnico de Enfermagem, Demonstrador, Vendedor Master, Operador de ETE, Analista de relacionamento- Departamento pessoal, Técnico Rede II, Líder de Produção, Motorista Rodoviário de Carreta, Técnico AT BK I, Auxiliar de Enfermagem, Analista de Faturamento Jr, Supervisor de Atacado, Fisioterapeuta, Técnico Atendimento Empresarial, Nutricionista, Enfermeiro, Farmacêutico Assistente Técnico, Enfermagem, Enfermeiro de Rotina, Analista de Projetos Sênior, Secretária de Diretoria e Coordenador de Operações.

Os candidatos interessados devem se cadastrar no site https://candidato.luandre.com.br/

Mudes



A Fundação Mudes oferece, nesta semana 261 vagas de estágio, nos níveis superior, médio e técnico. O valor da bolsa-auxílio pode chegar a R$ 2 mil. Para se candidatar, basta acessar o site: www.mudes.org.br

As carreiras do ensino superior com o maior número de vagas são: Administração (66), Engenharia (43) e Comunicação Social (27). Ainda há vagas para cursos como Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Ciências Contábeis, Direito, Letras, Gastronomia, Informática, Medicina, Pedagogia, Veterinária, Sistemas de Informação e muito mais. Já as oportunidades destinadas ao programa Jovem Aprendiz somam 29 vagas.



Há chances para estágio no Ensino Médio, são 40 no total e também 32 vagas para pessoas com deficiência (PcD). Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 56 vagas. Sendo técnico em Administração (17) e Eletrotécnica (1). Há vagas também para técnico em Turismo, técnico em Segurança do Trabalho, técnico em Higiene Dental entre outras.

Ciee





O Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) oferta 1.151 oportunidades de estágio, sendo que 601 para Ensino Superior. Os interessados devem acessar o site: www.ciee.org.br

Em Barra Mansa , há cinco vagas para Administração, uma para Comunicação, três para Psicologia e duas para Construção Civil.

Em Campos , há sete vagas para Administração e duas para Educação.



Já em Duque de Caxias , há duas oportunidades para Administração, uma para Construção Civil, quatro para Marketing, uma para Transporte, três para Contabilidade, sete para Jurídico, uma para Engenharia de Produção e uma para Arquitetura e Urbanismo.

Já em Macaé , são 11 oportunidades para Administração, uma para Arquitetura e Urbanismo, três para Educação, seis para Saúde, uma para Informática, 25 para Produção Mecânica, cinco para Contabilidade, oito para Marketing, quatro para Construção Civil, uma para Farmácia, seis para Esportes e duas para Jurídico.

Em Niterói , são dez vagas para Administração, quatro para Contabilidade, uma para Informática, quatro para Educação, uma para Design, cinco para Engenharia de Produção, três para Jurídico, uma para Produção Mecânica, uma para Comunicação, uma para Construção Civil, uma para Saúde, uma para Biblioteca, quatro para Marketing, duas para Gastronomia e uma para Arquitetura e Urbanismo.



Em Nova Friburgo , há duas vagas para Administração e uma para Marketing.



Já em Nova Iguaçu , há uma oportunidade para Administração, uma para Educação, duas para Jurídico, duas para Marketing e uma para Meio Ambiente.

Em Petrópolis , há cinco vagas para administração, uma para Engenharia de Produção, uma para Ciências Contábeis, uma para Comunicação, cinco para Educação, uma para Produção Mecânica, uma para Jurídico e uma para Arquitetura e Urbanismo.

Já em Resende , há uma oportunidade para Elétrica-Eletrônica, uma para Jurídico, uma para Produção Mecânica e uma para Biologia.



No Rio de Janeiro , há 114 vagas para Administração, 13 para Ciências Econômicas, dez para Comunicação Social, 22 para Construção Civil, 30 para Ciências Contábeis, cinco para Design, 25 para Educação, sete para Elétrica-Eletrônica, 12 para Informática, 67 para Jurídico, 22 para Marketing, quatro para Produção Mecânica, oito para Arquitetura e Urbanismo, três para Saúde, cinco para Licenciatura, dez para Arquivologia, duas para Turismo, duas para Gastronomia, Três para Psicologia, seis para Engenharia de Produção, uma para Biologia, uma para Nutrição, 17 para Esportes, uma para Farmácia, três para Letras, cinco para Comércio Exterior, três para Geomática, uma para Indústria, duas para Meio Ambiente, uma para Estética e uma para Social.

Em Teresópolis , há duas vagas para Administração, uma para Informática, quatro para Jurídico, uma para Licenciatura, uma para Psicologia, uma para Engenharia de Produção, uma para Educação e uma para Contabilidade.

Para quem busca oportunidades de Jovem Aprendiz e de estágio de nível técnico, o Ciee concentra 550 vagas. Em Barra Mansa , são 13 oportunidades para Aprendiz, quatro para Ensino Médio e cinco para Técnico em Mecânica.



Em Campos , há dez vagas para Aprendiz, oito para Ensino Médio e duas para Técnico em Administração.

Já em Duque de Caxias , há 17 oportunidades para Aprendiz, uma para Ensino Médio, duas para Técnico em Administração e três para Técnico em Mecânica.



Em Macaé , são 23 vagas de Aprendiz, 44 para Ensino Médio, duas para Técnico em Mecânica e uma para Técnico em Administração.



Já em Niterói , há 68 vagas para Aprendiz, 13 para Ensino Médio, duas para Técnico em Elétrica-Eletrônica, uma para Técnico em Segurança do Trabalho e uma para Técnico em Saúde.



Em Nova Friburgo , há 13 vagas para Aprendiz, quatro para Ensino Médio e uma para Técnico em Educação.



Já em Nova Iguaçu , há 16 ofertas para Aprendiz, dez para Ensino Médio e cinco para Técnico em Administração.

Em Petrópolis , há duas vagas para Aprendiz e cinco para Ensino Médio.

No Rio de Janeiro , há 171 vagas para Aprendiz, 45 para Ensino Médio, 20 para Técnico em Administração, 15 para Técnico em Elétrica-Eletrônica, duas para Técnico em Saúde, duas para Técnico em Construção Civil, 14 para Técnico em Indústria e uma para Técnico em Informática.



Em Teresópolis , há duas oportunidades para Aprendiz e uma para Ensino Médio.

Isbet



O Instituto Brasileiro Pró-Educação, Trabalho e Desenvolvimento (Isbet) oferta 79 vagas. São 39 oportunidades para Jovem Aprendiz e 40 para Estágio. Há vagas de Jovem Aprendiz nos ramos de: Administração, Varejo e Atendimento ao Público.



Para Estágio, há oportunidades em Atendimento ao Público e Alimentício.



Todos os interessados devem realizar o cadastro no site http://www.isbet.org.br , e, posteriormente, agendar uma orientação profissional.

Rede Incluir



O Instituto Rede Incluir oferece 40 vagas para profissionais com deficiência (PcDs) no estado do Rio de Janeiro. As oportunidades são para o Ensino Médio e Superior, com e sem experiencia.



As vagas em destaques são para:Auxiliar de estamparia, Operador de loja, Auxiliar administrativo, Auxiliar de logística, Auxiliar de serviços gerais e Auxiliar de corte.

Os candidatos interessados devem enviar o currículo junto com o laudo para o email, recrutamento@redeincluir.com.br

Gerando Vidas



A Comunidade Gerando Vidas oferece 433 oportunidades, sendo 313 efetivas e 120 Extra Natal. As vagas efetivas em destaque são para: 30 para Auxiliar de serviços gerais, 4 para Motorista, 35 para Atendente de fast-food, 6 para Auxiliar administrativo e 2 para Assistente pessoal.

As oportunidades para extra Natal são 60 para Operador de loja, 30 para Auxiliar de operações e 30 para Assistente de vendas.

Os interessados devem se inscrever no site, https://comunidadegerandovidas.com.br/

Constellation



A Constellation, do segmento de perfuração e completação de poços de petróleo e gás, está com 32 vagas abertas para trabalhar embarcado em plataformas de petróleo, na base de Rio das Ostras ou no escritório do Rio de Janeiro da empresa. Há oportunidades para os níveis de ensino médio, técnico e superior.

Ao todo, são 24 vagas para diferentes funções offshore, como plataformista (5 vagas), eletroeletrônico (3), oficial de máquinas (2), sondador (2), operador assistente de posicionamento dinâmico (2), assistente mecânico de sonda (1), soldador (1), técnico de segurança do trabalho (1), rádio operador (1), mecânico (1), mecânico de sonda (1), marinheiro de máquinas (1), supervisor de eletrônica (1), 2º oficial de máquinas (1) e coordenador de operações submarinas (1). Os embarques serão realizados, inicialmente, a partir da cidade de Macaé (RJ) e proximidades.



Para a base de operações em Rio das Ostras, há quatro vagas abertas: engenheiro de manutenção (2), comprador (1) e assistente administrativo (1). Já para o escritório do Rio de Janeiro também são quatro oportunidades: analista de controle de custo (1), analista de planejamento contábil (1), analista de relações com investidores (1) e secretaria executiva (1).

Icatu







Para participar do processo seletivo, os interessados devem estar cursando a partir do 2º período e no mínimo, a um ano e meio da formatura (previsão de formatura a partir de 2025.2). As vagas são para os estudantes dos cursos de Tecnologia (todos), Engenharia (todos), Ciências Atuariais, Ciências Econômicas, Comunicação Social, Administração, Direito e Estatística.

A Icatu – maior seguradora independente do País em Seguro de Vida, Previdência e Capitalização – abre inscrições para o seu Programa de Estágio. A companhia busca universitários com muita vontade de aprender e que queiram atuar em uma empresa que tem como propósito levar proteção e tranquilidade financeira a todo o Brasil. As oportunidades são para a matriz da Icatu situada no Rio de Janeiro. Não é necessário ter experiência prévia. As inscrições seguem abertas até 14 de janeiro de 2024.

A carga horária é de 30 horas semanais (flexível), sob o modelo de trabalho híbrido – é necessário ter disponibilidade para atuar quatro dias da semana presencialmente na sede da companhia, na zona portuária do Rio de Janeiro. Os aprovados receberão bolsa-auxílio no valor de R 1.500 no primeiro ano, com aumento para R 1.950 a partir do segundo ano de estágio.