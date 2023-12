A Casa da Mulher Carioca Elza Soares é um dos locais de inscrições - Divulgação / Prefeitura do Rio

Publicado 11/12/2023 16:03

A Secretaria de Políticas e Promoção da Mulher está com inscrições abertas para 9 mil vagas de cursos gratuitos nas Casas da Mulher Carioca. As inscrições vão até o dia 28 e podem ser realizadas on-line ou de forma presencial presencial nas unidades. Para participar, precisa ser moradora do município do Rio de Janeiro e ter a partir de 14 anos.



Cada Casa vai oferecer mais de 40 modalidades de cursos de capacitação para as mulheres da cidade do Rio nas áreas da beleza, cuidado, culinária, tecnologia e outros. Entre os cursos estão: cuidadora de idosos, libras, corte e costura profissional, depilação, maquiagem básica e avançada, estética facial, design de sobrancelha, extensão de cílios, manicure, confeitaria, auxiliar de cozinha, informática básica, auxiliar de creche, inglês, pacote office, massoterapia, barbearia básica e avançada, entre outros.



Após as inscrições, as mulheres poderão fazer a matrícula entre os dias 3 e 12 de janeiro nas Casas selecionadas durante a inscrição. As aulas têm previsão de início em 13 de janeiro.

As inscrições podem ser realizadas pela internet através do link https://linktr.ee/spmrio.casasdamulhercarioca. Quem não tiver acesso à internet, pode fazer as inscrições nas próprias Casas da Mulher Carioca, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h.

Endereços das unidades

Casa da Mulher Carioca Tia Foca

Rua Julio Fragoso, 47 – Madureira

Telefone: (21) 2452-2217 / 3796-0228

E-mail: casadamulhertiadoca@gmail.com



Casa da Mulher Carioca Dinah Coutinho

Rua Limites, 1349 – Realengo

Telefone: (21) 3464-1870

E-mail: casadamulherdinahcoutinho@gmail.com



Casa da Mulher Carioca Elza Soares

Av. Marechal Falcão da Frota, s/n - Padre Miguel

Telefone: (21) 3900-3749

E-mail: casadamulherelzasoares@gmail.com