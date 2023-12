Bradesco fica fora do ar e usuários relatam transtorno nas redes sociais - Reprodução

Publicado 11/12/2023 20:09

O aplicativo do Bradesco, incluindo o do seu banco digital Next, aparentou problemas e ficou fora no ar nesta segunda-feira (11). Nas redes sociais, há vários relatos de usuários que não conseguiram utilizar os serviços oferecidos pela instituição, incluindo o Pix.

O site Downdetector, especializado em fornecer informações em tempo real sobre o status de portais e serviços, registrou um pico de reclamações nesta tarde, com mais de 700 notificações.



Usuários usaram as redes sociais para reclamar e confirmar se outras pessoas também estavam passando pelo mesmo problema.

O aplicativo do Bradesco morreu?? — Ken (@kennewmady) December 11, 2023

Bradesco, como vcs se sentem tendo um aplicativo horrível? conte pra gente, eu tô simples com 5G e o bagulho não entra mano q ódio se fosse caso de vida ou morte eu tinha morrido — Sofi - Bruninho’s gatinha (@Sooosoxz) December 11, 2023 Que inferno o banco next fora do ar @Bradesco faça alguma coisa — Azú em tons (@BlueNauhr) December 11, 2023 Pix do Bradesco fora do ar. Vlew, heim @Bradesco



O Bradesco sai tanto fora do ar, que parece até que fazem de propósito pra entrar nos trending topics. pic.twitter.com/abexJmnjrC — Coreaninha (@Its__Fla) December 11, 2023



Problemas recorrentes



Além de a plataforma do Bradesco ficar fora do ar nesta segunda-feira, 11, há duas semanas ocorreu um problema que envolveu o “sumiço” de dinheiro das contas dos usuários do banco. Enquanto as quantias de umas pessoas desapareceram, deixando alguns clientes com saldo negativo, outros foram beneficiados com o acréscimo de saldo.