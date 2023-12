Brasil tem 1,81 milhões de consumidores com pendências financeiras, de acordo com o Serasa - Reprodução/Agência Brasil

Publicado 13/12/2023 14:11

Após três meses consecutivos de crescimento, o número de brasileiros inadimplentes caiu. De acordo com a edição mais recente do Mapa da Inadimplência e Renegociação de Dívidas da Serasa, 71,81 milhões de consumidores (43,82% da população) fecharam o mês de novembro com pendências financeiras — redução de 143,5 mil pessoas (0,12%) em relação ao mês anterior.

O levantamento identificou que o público de 41 a 60 é o que mais têm dívidas (35%), seguido pelos consumidores de 26 a 40 anos (34,4%). Pessoas acima de 60 anos aparecem na terceira posição do ranking, representando 18,5% dos endividados.

A maior parte dos débitos é referente a pendências com bancos e cartões (28,97%). Em seguida, aparecem segmentos como ttilities — contas de gás, água e luz — (23,38%), financeiras (16,46%) e varejo (11,14%).

