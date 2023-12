Carros com Placa 0 começam a pagar a primeira parcela do IPVA em 22 de janeiro de 2024 - Torsten Dettlaff/Pexels

Publicado 18/12/2023 09:11

A Secretaria Estadual da Fazenda do Rio de Janeiro (Sefaz) publicou nesta segunda-feira, 18, o calendário de pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2024 no Diário Oficial.

As datas de vencimentos foram separadas de acordo com o final de placa e deverá ser pago em cota única ou em três parcelas mensais, iguais e sucessivas, sem direito a abatimento. Quem optar por pagar o imposto à vista terá um desconto de 3%, a exemplo do que ocorreu em anos anteriores.

A Sefaz informa que o recolhimento será efetuado por meio da Guia para Recolhimento de Débitos (GRD) e o documento poderá ser retirado pelo contribuinte no site da secretaria , do Banco Bradesco , ou, ainda, a partir do Portal do IPVA mediante a digitação do número do Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAVAM) do veículo.

O pagamento da GRD deverá ser efetuado em dinheiro e poderá ser realizado em qualquer banco ou instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil. As tabelas de valor da base de cálculo do imposto para os veículos usados serão publicadas oportunamente em resolução específica.

Confira as datas de vencimento de acordo com o calendário:



Final de placa 0



Cota única ou primeira parcela - 22 de janeiro

Segunda parcela - 21 de fevereiro

Terceira parcela - 22 de março



Final de placa 1



Cota única ou primeira parcela - 23 de janeiro

Segunda parcela - 22 de fevereiro

Terceira parcela - 26 de março



Final de placa 2



Cota única ou primeira parcela - 24 de janeiro

Segunda parcela - 23 de fevereiro

Terceira parcela - 27 de março



Final de placa 3



Cota única ou primeira parcela - 25 de janeiro

Segunda parcela - 26 de fevereiro

Terceira parcela - 1º de abril



Final de placa 4



Cota única ou primeira parcela - 26 de janeiro

Segunda parcela - 27 de fevereiro

Terceira parcela - 2 de abril



Final de placa 5



Cota única ou primeira parcela - 29 de janeiro

Segunda parcela - 29 de fevereiro

Terceira parcela - 4 de abril



Final de placa 6



Cota única ou primeira parcela - 30 de janeiro

Segunda parcela - 1º de março

Terceira parcela - 5 de abril



Final de placa 7



Cota única ou primeira parcela - 31de janeiro

Segunda parcela - 4 de março

Terceira parcela - 8 de abril



Final de placa 8



Cota única ou primeira parcela - 1º de fevereiro

Segunda parcela - 6 de março

Terceira parcela - 9 de abril



Final de placa 9



Cota única ou primeira parcela - 2 de fevereiro

Segunda parcela - 8 de março

Terceira parcela - 11 de abril