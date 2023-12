Um dos cursos da Faetec com vagas disponíveis é o de Técnico em Telecomunicações - Divulgação/Faetec

Publicado 18/12/2023 18:55

A Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec) está com as inscrições abertas para o Ensino Médio Técnico em 2024. As inscrições ficam disponíveis quarta-feira, 20, e devem ser feitas pela internet. São oferecidas 5.285 vagas, para quem deseja uma formação técnica. Destas, 2.154 são destinadas aos candidatos que desejam cursar o Ensino Médio junto ao Técnico; e 3.131 vagas se destinam àqueles que já possuem o Ensino Médio ou estejam matriculados a partir do 2º ano. Entre as formações disponíveis, estão os cursos de Administração; Informática; Segurança do Trabalho; Eletrotécnica; Análises Clínicas; Mecânica; Enfermagem; Logística; e Produção de Moda.

Para realizar apenas o ensino médio, estão abertas 100 vagas, somando oportunidades para Normal de Nível Médio (na unidade Isepam) e Formação Geral (nas unidades Iserj e Isepam); e não será cobrada taxa de inscrição. O ingresso será por meio de sorteio. Já os cursos Técnicos e para Especialização em Enfermagem do Trabalho; a taxa de inscrição é de R$ 35 a ser paga até 22 de dezembro.