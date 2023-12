Interessados devem se candidatar até o dia 15 de janeiro de 2024 - Divulgação

Publicado 15/12/2023 08:41

Rio - O Instituto Proa está com inscrições abertas para 8 mil vagas para cursos profissionalizantes gratuitos no Estado do Rio de Janeiro. Os interessados devem se candidatar até o dia 15 de janeiro de 2024. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pela internet

Para concorrer, o candidato precisa ter idade entre 17 e 22 anos. Além disso, estar se formando no ensino médio neste ano ou em 2024, em escola pública. Jovens que já concluíram o ensino médio e tenham até 22 anos também podem participar.

O processo seletivo consiste em teste básico de língua portuguesa e raciocínio lógico, além da análise de documentos. Os aprovados seguem para a etapa de preenchimento dos dados pessoais para a realização da matrícula.

O curso é dividido em quatro módulos, com 100h e as aulas estão previstas para início no dia 29 de janeiro de 2024. "As atividades preparam os alunos para definirem metas profissionais e se saírem bem nas entrevistas de emprego: autoconhecimento, projeto profissional, raciocínio lógico e comunicação. Semanalmente há também encontros ao vivo mediados por tutores, sempre às quintas-feiras",explica o instituto.

Os jovens ainda podem optar por cursar um 5º módulo com uma trilha técnica específica. São sete carreiras à escolha, patrocinadas por grandes empresas, com 50 horas de preparação para cada: Administração (patrocinada pela P&G), Logística (P&G), Análise de Dados (iFood), Varejo (Grupo Casas Bahia - Fundação Casas Bahia), UX Design (Accenture), Promoção de Marcas (BRF) e Educação Financeira (Bloomberg + Dahlia Capital).

Ao final do curso, os participantes recebem certificado de conclusão e acesso a uma plataforma exclusiva de vagas de emprego. A Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico participará ajudando a inserir os jovens formados no mercado de trabalho.

A iniciativa conta com a parceria do Governo do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio (SEDEICS), da Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro (Codin-RJ) e da Procter & Gamble (P&G).



"A parceria com o Instituto Proa veio para promover a inclusão do jovem fluminense no mercado de trabalho e cumpre nossa missão de estimular a principal política de desenvolvimento social que existe: a geração de empregos. Capacitar milhares de jovens para conquistar o primeiro emprego significa abrir os horizontes dessa garotada para o futuro e dar a eles oportunidade de uma vida digna e com melhores expectativas. Seguimos firmes nesse objetivo", diz o governador Cláudio Castro.

Aulas presenciais no Rio e Seropédica



Para os alunos que preferem estudar presencialmente, é oferecido na capital carioca e na cidade de Seropédica dois espaços com computadores para realizar as atividades do PROA e tirar dúvidas com um monitor. A sala P&G + PROA fica na Biblioteca Parque Estadual, no Centro do Rio de Janeiro, e conta com 20 computadores com acesso à internet. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h. A sala da FAETEC Seropédica segue os mesmos dias e horários de funcionamento.



"Desde que fechamos essa parceria, estamos fomentando o mercado de trabalho para os jovens do Rio de Janeiro e promovendo a inclusão produtiva. Centenas de jovens são conduzidos às vagas em empresas parceiras do Proa" em municípios do estado e na própria P&G", comenta André Felicissimo, presidente da P&G no Brasil.

Vidas Transformadas



A jovem Alice Frazão teve sua vida transformada neste ano. Através do Proa conquistou seu primeiro emprego na P&G e agora está vibrante com seus próximos passos na carreira.



"(...) Tive a oportunidade de me desenvolver profissionalmente e pessoalmente. Pude me conhecer e entender o que eu quero ser e o que terei que fazer para alcançar os meus objetivos. O Proa me preparou para o meu futuro e foi uma ponte para os meus sonhos, hoje sou jovem aprendiz na P&G, uma das maiores empresas de bens de consumo do mundo", comemora a jovem aprendiz da empresa em Seropédica, no Rio.



Kamille Souza se formou em março e já conseguiu seu primeiro trabalho. Para a jovem, o curso foi fundamental em sua primeira conquista, seu primeiro emprego com carteira assinada.



"Minha trajetória pelo curso foi excelente, tive bastante networking e os tutores passavam com muita clareza as atividades. Pude melhorar minhas habilidades e minha dicção para a conquista do meu primeiro trabalho. Durante o processo de empregabilidade, a equipe do Proa acompanhou todos os processos seletivos comigo, me ligavam para saber se fui aprovada, assim como disponibilizaram muitas vagas para eu tentar um lugar no mercado de trabalho", disse Kamille, que hoje é jovem aprendiz na Heineken.



"A falta de qualificação para esses jovens é um grande empecilho na busca pelo primeiro emprego, sabemos disso e nosso trabalho está todo dedicado na formação desses jovens, oferecemos cursos profissionalizantes gratuitos e oportunidades reais no mercado de trabalho. Mudar a vida de jovens é a nossa missão", afirma Alini Dal’Magro, CEO do instituto.