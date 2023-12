Os tutores da Fundação Cecierj receberão o reajuste no pagamento de fevereiro - /Fundação Cecierj/Divulgação

Os tutores da Fundação Cecierj receberão o reajuste no pagamento de fevereiro/Fundação Cecierj/Divulgação

Publicado 13/12/2023 15:20

O governador Cláudio Castro anunciou nesta quarta-feira, 13, aumento de 40% no valor das bolsas concedidas aos profissionais do Centro de Ciências e Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro (Cecierj). O reajuste será concedido pela Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação. O aumento será aplicado em janeiro de 2024, para pagamento em fevereiro.

"Os bolsistas do Centro de Ciência e Educação Superior à Distância do Estado do Rio estavam sem reajuste desde 2010. Mais de 3.800 profissionais que atuam em nossos projetos educacionais serão beneficiados", disse Castro.

Atualmente, a Fundação Cecierj conta com 3.808 bolsistas, sendo 2.399 tutores e 990 coordenadores do Consórcio Cederj. Os outros bolsistas beneficiados trabalham nos projetos da instituição, como pré-vestibular, rede Ceja e divulgação científica.

O Consórcio Cederj foi criado com a finalidade de democratizar o acesso ao Ensino Superior público, gratuito e de qualidade na modalidade Educação a Distância (EaD). Já o Pré-Vestibular Cecierj (PVC) é um curso preparatório para as provas de acesso às universidades que atende, por ano, mais de 7 mil alunos em todo o Rio de Janeiro.

Os Centros de Educação de Jovens e Adultos (Ceja) são escolas da Rede Estadual de Ensino do Estado do Rio de Janeiro, destinadas a jovens e adultos que estão fora da idade escolar e que desejam concluir o Ensino Fundamental e o Ensino Médio.