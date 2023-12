Todos os cursos oferecidos são na modalidade on-line - Paula Johas

Publicado 12/12/2023 11:27

O período de férias é um bom momento para quem quer aprimorar sua qualificação profissional. O catálogo de cursos oferecidos pelo Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado do Rio de Janeiro (Sescoop/RJ) conta agora com mais 15 novas opções gratuitas e on-line. A iniciativa garantirá capacitação em diversas do conhecimento como Apresentação de Alto Impacto; Cocriação de Produtos e Serviços; Comunicação e Oratória; Criatividade para Resolução de Problemas; Rotinas Trabalhistas; Ferramentas para Aumentar a Criatividade; Finanças Pessoais; Funil de Vendas; Aprenda a Vender pelo WhatsApp; Assédio e Violência no Mercado de Trabalho: Como Identificar e Romper o Silêncio; Gestão de Riscos; Power BI; Como Potencializar Equipes de Alta Performance; Inteligência Emocional; e Negociação em Vendas.



No novo catálogo de cursos, há uma variedade de opções voltadas para melhor capacitação no universo de vendas da modalidade remota, como o “Aprenda a Vender pelo WhatsApp”, que ensina o passo a passo de todo o ciclo de vendas por intermédio do aplicativo de mensagens. Assim como os demais, é oferecido na modalidade de ensino a distância, com fluxo de conteúdo e acesso aos módulos definido pelo ritmo do estudante. Todos os cursos dão direito a certificado digital, mediante aproveitamento mínimo de 70% na avaliação de desempenho.



O aprimoramento de competências pessoais é imprescindível para se tornar um profissional que transite com facilidade e desenvoltura no mundo corporativo. Cursos voltados para o desenvolvimento das conhecidas Soft Skills estão cada vez mais valorizados do mercado. Um deles é o de Inteligência Emocional. Em apenas duas horas, os participantes conhecerão diversos conceitos de inteligência emocional; sendo orientados a reconhecer sua importância para as organizações. Além de aprender como trabalhar as emoções e lidar com os sentimentos em diferentes situações da vida.



O Sescoop traz ainda o curso Assédio e Violência no Mercado de Trabalho: Como identificar e Romper o Silêncio. No módulo, serão apresentados os tipos de violência que podem ser observados no mundo corporativo, e os alunos serão preparados para identificar e lidar com casos de assédio moral e sexual, além de receber informações sobre os impactos dessas ocorrências.





- Apresentações de alto impacto

Duração: 15h.

Objetivo: Criar narrativas eficientes e construir apresentações impactantes para manter engajamento do público e alcançar resultados surpreendentes.

- Cocriação de produtos e serviços

Duração: 3h.

Objetivo: Conduzir workshops de cocriação com clientes para otimizar produtos e serviços.

- Comunicação e oratória

Duração: 15h.

Objetivo: Dominar técnicas para controlar o nervosismo e desenvolver comunicação assertiva. O curso vai ensinar a usar entonação, gestos e tom de voz para fazer apresentações memoráveis. Apresentações de técnicas de storytelling para cativar o público.

- Criatividade para resolução de problemas

Duração: 3h.

Objetivo: Ensinar métodos para geração de ideias e resolução criativa de problemas e quais matrizes utilizar na priorização de problemas e de soluções para seus negócios e ambiente de trabalho.

- Rotinas trabalhistas

Duração: 4h.

Objetivo: Da contratação à rescisão do contrato de trabalho: domine as principais rotinas trabalhistas e atue de forma mais eficiente e autônoma nas suas demandas de trabalho.

- Ferramentas para alimentar a criatividade

Duração: 2h.

Objetivo: Aprenda técnicas para remover bloqueios e utilizar ferramentas práticas para estimular a criatividade.

- Finanças pessoais

Duração: 6h.

Objetivo: Ensinar as bases da inteligência financeira, as técnicas de negociação para fazer o dinheiro render e a tomar decisões conscientes que impactarão positivamente sua trajetória financeira.

- Funil de vendas

Duração: 3h.

Objetivo: Ensinar como otimizar o uso do e-mail mkt em todas as fases do funil de vendas, elevando a gestão e encantamento de clientes a um novo patamar.

- Aprenda a vender pelo WhatsApp

Duração: 30 min.

Objetivo: Ensinar o passo a passo de todo o ciclo de vendas por meio do aplicativo WhatsApp.

- Assédio e violência no mercado de trabalho: como identificar e romper o silêncio

Duração: 30 min.

Objetivo: Conheça os tipos de violência que podem acometer um ambiente de trabalho. Saiba quais são os impactos dessas ocorrências e aprenda a identificar e lidar com casos de assédio moral e sexual.

- Gestão de riscos

Duração: 4h.

Objetivo: Identificar, classificar e mitigar riscos no seu ambiente de trabalho/negócios, utilizando metodologias e matrizes de análise.

- Power BI

Duração: 3h.

Objetivo: Dominar as técnicas do Power BI, uma plataforma que permite importar, conectar e modelar dados para criar relatórios personalizados.

- Como potencializar equipes de alta performance

Duração: 1h.

Objetivo: Entender aspectos do engajamento profissional e benefícios, além de aprender a potencializar o desempenho da equipe.

- Inteiligência emocional

- Duração: 2h.

- Objetivo: Compreender os conceitos de inteligência emocional e reconhecer a importância nas organizações. O curso também ensinará como trabalhar as emoções e lidar com os sentimentos nas mais diferentes situações da vida.

- Negociação em vendas

Duração: 1h.

Objetivo: Entender e dominar os segredos das etapas para uma negociação em vendas vitoriosa.